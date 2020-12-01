Куди направляти свої енергію і сили, щоб вдало провести день? Щоб у середу все пройшло успішно, читайте астрологічний прогноз на 2 грудня 2020 року в гороскопі від екстрасенсів СТБ.

Овен

Будьте впевнені, що все складеться найкращим чином для вас. Не переживайте, що від вас можуть не залежати обставини. Вони в кожному разі будуть вигідні для вас.

Телець

Ви занадто сумніваєтеся і аналізуєте те, що відбувається. Не хвилюйтеся, адже ніхто навіть не помітить вашої помилки. Ви дуже скептичні й вимогливі до себе. Дозволяйте собі хоч трохи відпочинку.

Близнюки

Ви досить швидко рухаєтеся в своїх планах. Це прекрасно, але водночас і небезпечно. Будьте більш пильні в кар’єрі.

Рак

Не слухайте, що кажуть інші. Спробуйте бути стриманішими у вияві емоцій. Особливо, якщо відповідаєте комусь на критику. Нехай критикують, а ви рівняйтеся тільки на себе.

Лев

Ви сумуєте за минулим. Ба більше, вам здається, що краще, ніж тоді, вже не буде. Однак грудень приготував для вас справжнє свято, яке може початися вже в середу.

Діва

Краса врятує світ. Ви про це знаєте, тому звертаєте особливу увагу на свою зовнішність і вигляд інших. Та припиніть робити зауваження, які відштовхують від вас дуже важливих людей.

Терези

Все хороше рано чи пізно закінчується, але не в Терезів. Ви просто не вмієте помічати краще, що готує щоразу для вас доля. Проте 2 грудня це буде неможливо пропустити.

Скорпіон

Будьте впевнені, що у ваших руках будь-яка річ перетворюється на витвір мистецтва. Спробуйте отримувати з цього вигоду. Подумайте, як можна це реалізувати.

Стрілець

Не тікайте від своїх проблем. Зупиніться і постарайтеся їх вирішити якомога швидше. Адже лавина з невирішених завдань наздоганяє вас щоразу швидше і швидше.

Козеріг

Будьте відвертішими у проявах своїх почуттів. Ви занадто скуті і сором’язливі. Це заважає будувати стосунки, виходити на новий рівень і заводити нові знайомства.

Водолій

У середу ви можете бути збиті з пантелику. Так багато подій, і у всіх необхідно встигнути взяти участь. Та зірки обіцяють вам успіх, якщо зможете отримати вигоду з кожного відвіданого місця.

Риби

Здається, ви назавжди відпустили минуле і поринули в нове життя. Нарешті ви живете сьогоднішнім днем ​​і усвідомили всі помилки. Зірки обіцяють щасливі стосунки, якщо не будете повертатися до старого.

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