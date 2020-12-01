Що подивитися в грудні 2020 року в кіно? Грудень приготував для всіх кіноманів чимало легендарних стрічок. Влаштовуйтеся зручніше, запасайтеся смаколиками і знайомтеся з кінопрем’єрами грудня 2020! Про найкращі новинки кіно грудня читайте і дивіться трейлери в нашій добірці.

Прокляття черниці Роуз



3 грудня

Після закінчення Першої світової війни молоду дівчину, всю сім’ю якої жорстоко вбив її ж батько, відправляють у монастир. Минає час, дівчина росте і усвідомлює, що демони, які звели з розуму її батька, пішли в монастир слідом за нею.

Троє



5 грудня

Популярний телеведучий Олександр Сашин іде на дно ― тобто в прямому сенсі топиться зі своєю нагородою, тому що все дістало. На порятунок йому приходить екскурсовод і поетеса-початківиця Вероніка Гущина, з якою в нього починається бурхливий, але платонічний роман. Дружина Сашина ― вебпсихологиня Злата Ямпільська ― спочатку ні про що не здогадується, а коли все зрозуміє, почнеться справжній менаж-а-труа.

У нового фільму Анни Мелікян є формалістський прийом: у кадрі ми бачимо тільки трьох акторів, усі решта (серед яких є і відомі артисти) або залишаються за кадром, або перебувають у розфокусі, або виявляються обрізані по шию. У такий спосіб режисер ніби хоче сконцентруватися на історії трьох людей.

Звільни нас від лукавого



17 грудня

Найманий убивця опиняється у важкій ситуації. Він розуміє, що на нього хочуть повісити резонансну справу, пов’язану з викраденням. Щоб не відповідати за те, що він не вчиняв, герой вирушає у Таїланд разом зі своїм напарником. Тут він має намір провести власне розслідування і зловити справжнього злочинця. Однак він не підозрює про те, що на нього полює інший кілер. Чоловік одержимий помстою, оскільки герой убив його брата. Тепер він не зупиниться ні перед чим, поки не позбавить життя вбивцю рідної людини. Зовсім скоро їм доведеться зійтися у смертельній битві, підсумок якої передбачити просто неможливо…

Дублерка



3 грудня

Відома комедійна актриса Кенді попадається на несплаті податків, і за це її залучають до громадських робіт. Щоб уникнути покарання, вона наймає дублерку Паулу, зовні дуже схожу на неї. Невибаглива помічниця погоджується підміняти кінодіву в усіх неприємних і стресових ситуаціях, але поступово краде в Кенді її кар’єру, її хлопця, усе її колишнє життя.

Більше на тему: Анастасія Іванова: Акторський склад у серіалі «Колір пристрасті» ― просто бомба!

Читайте нас також у Viber і Telegram.