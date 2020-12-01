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Що подарувати хлопцю на Новий рік 2021: ідеї подарунків

01.12.2020

В одне з найбільш чарівних свят у році хочеться не лише чекати на дива, а й робити їх для своїх близьких власноруч. Новий рік – чудова нагода ще раз нагадати коханій людині про те, наскільки вона є для тебе важливою. Як вибрати для свого чоловіка подарунок, який би підкреслював глибокі почуття, що пов’язують вас, і водночас був символічним у рік Бика 2021? Читайте в нашому матеріалі!

Что подарить любимому на новый год - фото

Вважається, що новорічний подарунок повинен так чи інакше відображати основні якості тварини, яка уособлює новий рік. В 2021-му настане рік Бика, який символізує силу, владу і мужність. Йому притаманні такі риси:

  • агресивність
  • мінливість
  • дратівливість
  • фізична праця.

Так що варто налаштуватися на непростий рік і запастися терпінням і оптимізмом.

Варто враховувати і те, що колірна гама має свої особливості:

  • білий
  • жовтий
  • зелений

Звичайно, це не означає, що сам подарунок має обов’язково бути одного з цих кольорів. Достатньо обрати пакувальний папір відповідного відтінку.

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Ідеї ​​подарунків на Новий рік 2021 для коханого

идеи подарков на новый год 2018 - фото

Важливо, щоб подарунок для чоловіка відповідав двом принципам: відповідав його інтересам, а також був практичним і корисним. Спробуйте відштовхуватися від захоплень обранця:

  • прихильники рибалки і полювання будуть раді отримати якісний намет, спінінг, похідний набір, складні меблі, ножі  та мультиінструменти;
  • автолюбителю можна подарувати сертифікат на картинг або катання на квадроциклах, поїздку на багі, аксесуари для машини;
  • спортсмену сподобаються шкіряні рукавички для тренувань, спортивне харчування, фітнес-трекери, безпровідні навушники;
  • досвідченого музиканта не залишить байдужим можливість записати пісню у професійній студії, а для початківця рекомендуємо придбати майстер-клас гри на ударних або гітарі;
  • справжньому екстремалу сміливо даруйте все, що здатне підвищити рівень адреналіну – заїзд на гоночному авто, стрибок з парашутом, політ на повітряній кулі;
  • гік оцінить квадрокоптер, комп’ютерний аксесуар, розумний гаджет, зовнішній акумулятор або водонепроникний зарядний пристрій.

подарки на новый год 2018 мужчине - фото

Крім того, варто брати до уваги особливості професійної діяльності вашої другої половинки. Наприклад, бізнесменові напевно часто доводиться підписувати різні документи, укладати угоди і контракти. Подаруйте брендову ручку, портфель з натуральної шкіри, стильний годинник – все, що доповнить образ успішної ділової людини.

Звичайно, можна вибрати і більш класичний подарунок. Наприклад, парфуми, краватку або набір для гоління. Але ж коли вірити у дива, якщо не в найголовнішу ніч у році? Порадуйте близьку людину чимось незвичайним і оригінальним. Сподіваємося, з нашими підказками ви з легкістю знайдете, що подарувати коханому на Новий рік 2021. З прийдешнім святом!

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