В одне з найбільш чарівних свят у році хочеться не лише чекати на дива, а й робити їх для своїх близьких власноруч. Новий рік – чудова нагода ще раз нагадати коханій людині про те, наскільки вона є для тебе важливою. Як вибрати для свого чоловіка подарунок, який би підкреслював глибокі почуття, що пов’язують вас, і водночас був символічним у рік Бика 2021? Читайте в нашому матеріалі!

Вважається, що новорічний подарунок повинен так чи інакше відображати основні якості тварини, яка уособлює новий рік. В 2021-му настане рік Бика, який символізує силу, владу і мужність. Йому притаманні такі риси:

агресивність

мінливість

дратівливість

фізична праця.

Так що варто налаштуватися на непростий рік і запастися терпінням і оптимізмом.

Варто враховувати і те, що колірна гама має свої особливості:

білий

жовтий

зелений

Звичайно, це не означає, що сам подарунок має обов’язково бути одного з цих кольорів. Достатньо обрати пакувальний папір відповідного відтінку.

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Ідеї ​​подарунків на Новий рік 2021 для коханого

Важливо, щоб подарунок для чоловіка відповідав двом принципам: відповідав його інтересам, а також був практичним і корисним. Спробуйте відштовхуватися від захоплень обранця:

прихильники рибалки і полювання будуть раді отримати якісний намет, спінінг, похідний набір, складні меблі, ножі та мультиінструменти;

автолюбителю можна подарувати сертифікат на картинг або катання на квадроциклах, поїздку на багі, аксесуари для машини;

спортсмену сподобаються шкіряні рукавички для тренувань, спортивне харчування, фітнес-трекери, безпровідні навушники;

досвідченого музиканта не залишить байдужим можливість записати пісню у професійній студії, а для початківця рекомендуємо придбати майстер-клас гри на ударних або гітарі;

справжньому екстремалу сміливо даруйте все, що здатне підвищити рівень адреналіну – заїзд на гоночному авто, стрибок з парашутом, політ на повітряній кулі;

гік оцінить квадрокоптер, комп’ютерний аксесуар, розумний гаджет, зовнішній акумулятор або водонепроникний зарядний пристрій.

Крім того, варто брати до уваги особливості професійної діяльності вашої другої половинки. Наприклад, бізнесменові напевно часто доводиться підписувати різні документи, укладати угоди і контракти. Подаруйте брендову ручку, портфель з натуральної шкіри, стильний годинник – все, що доповнить образ успішної ділової людини.

Звичайно, можна вибрати і більш класичний подарунок. Наприклад, парфуми, краватку або набір для гоління. Але ж коли вірити у дива, якщо не в найголовнішу ніч у році? Порадуйте близьку людину чимось незвичайним і оригінальним. Сподіваємося, з нашими підказками ви з легкістю знайдете, що подарувати коханому на Новий рік 2021. З прийдешнім святом!

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