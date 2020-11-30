Скільки вихідних днів у січні 2021 року? Коли і які свята очікуються в перший місяць нового року? Чи будуть додаткові вихідні, і чи зможуть українці запланувати невелику відпустку? Читайте в матеріалі.

Вихідні в січні 2021 року

Загальна кількість календарних днів — 31.

Робочі дні — 19 днів.

Вихідні — 12 днів: 1—3, 7—10, 17, 23—24 і 30—31 січня.

Скорочені робочі дні: 6 січня.

Так, новий рік почнеться з вихідного — 1 січня. На нас чекає ще один вихідний — 7 січня — Різдво. Щоб продовжити вихідні, Кабінет Міністрів України рекомендує перенести робочий день з п’ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня. Так у нас буде 4 вихідних поспіль: з 7 по 10 число, однак додатковий день доведеться відпрацювати.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2021 рік

Читайте нас також у Viber і Telegram.