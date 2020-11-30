Перший день зими у 2020 році — це справжній вхід у нове життя для багатьох знаків зодіаку. Щоб правильно провести цей день, прочитайте гороскоп на 1 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Правильно розставлені пріоритети — запорука вашого успіху. Постарайтеся навчитися формувати список справ і виконувати всі пункти протягом дня. Помітите, як залишиться час на особисте життя.

Телець

Відпустіть усі переживання і проблеми. Ви перебуваєте в прекрасному місці і з прекрасними людьми. Зупиніться на мить і відчуєте, наскільки сильно ви залюблені в своє життя.

Близнюки

Бути самовпевненим — не завжди хороша ідея. Постарайтеся приділяти час і аналізу своїх помилок. Тому що поки ви прете як танк, не помічаючи нічого навколо, можете пропустити щось дуже важливе.

Рак

Хочете красиву історію кохання? Почніть писати її самі. Візьміться за реалізацію мрій партнера, приділяйте йому більше часу, говоріть про почуття і освідчуйтесь у коханні. Це окрилить не тільки вас, а й вашу другу половину.

Лев

Прислухайтеся до свого самопочуття. Можливо, вас щось турбує, а ви відкладаєте це на потім. Та у вівторок варто приділити час своєму організму, тілу, харчуванню. Перегляньте ставлення до себе.

Діва

Зірки кажуть, що ейфорія від змін залишається в минулому. Ви починаєте знову замислюватися про майбутнє і свої плани. Це нормальний процес. Але щоб не впасти в глибоку депресію, звіртеся зі своїми планами і другій половині.

Терези

Будьте уважні. Можливо, хтось хоче вас обдурити або ошукати. Щоб цього уникнути, спробуйте проаналізувати свої дії і відвертість із малознайомими людьми. Не будьте такими довірливими.

Скорпіон

Ви поринули в роботу і турботи. Та у вівторок варто відкласти всі справи і приділити час сім’ї, рідним, близьким. Це наповнить Скорпіонів новою позитивною енергією.

Стрілець

Не перестарайтеся зі своєю нав’язливою ідеєю. Ви багато пропонуєте, генеруєте. Та часом здається, що ви фанатично ставитеся до завдання і робите тільки гірше.

Козеріг

Навчіться обстоювати свої кордони. Хтось активно намагається їх порушити, не беручи до уваги ваші інтереси.

Водолій

Водолії в гармонії з собою і зовнішнім світом. Усе складається найкращим чином. Спробуйте організувати свято для своєї сім’ї, віддячити їм за те, що вони завжди поруч із вами.

Риби

Риби радіють. Ви чудово почуваєтесь, адже у вашому житті кипить робота, кохання і приємні клопоти. Не бійтеся змін, приймайте їх як даність.

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