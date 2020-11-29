Як правильно почати і завершити прийдешній тиждень? На кого чекають кардинальні зміни? Читайте детальний астрологічний прогноз у гороскопі на тиждень з 30 листопада по 6 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У Овнів настає прекрасний час для примирення з родичами, колегами і друзями. Гармонійні стосунки між вами і вашими близькими допоможуть вашому просуванню до мрії. На цьому тижні намагайтеся примиритися з тими, з ким посварилися. Ініціатива має виходити від вас. Ніколи не пізно зробити перший крок і спробувати зблизитися з дорогими вашому серцю людьми.

Телець

На цьому тижні корисно переглянути принципи харчування і наблизити їх до найбільш здорового і необхідного для вашого організму. Відмовтеся від шкідливої ​​їжі (смаженого, солоного, газованих напоїв і цукру), позбудьтеся від згубних звичок і оберіть відповідний режим роботи і відпочинку. Здорові фізичні навантаження забезпечать бадьорість тіла і духу.

Близнюки

Цей тиждень дуже важливий для формування вашого світогляду, отримання фундаментальних знань, пошуку духовної платформи, глибокого вивчення філософії і навіть релігійних систем. Корисними стануть подорожі не для розваги, а для наповнення вашого життя сенсом. Поїздки мають розширити межі вашої свідомості, і ви зможете по-новому поглянути на деякі труднощі у вашому житті.

Рак

Для вільних Раків цей тиждень ― найкращий час для усамітнення і пізнання себе. Якщо ваше серце поки вільне, зірки не радять активно шукати свою любов ― краще віддати перевагу самотності, щоб глибше зрозуміти себе. І можливо, вже до кінця тижня, коли ви ні про кого не будете думати, у вашому житті може з’явитися прекрасний принц або принцеса.

Лев

Цей тиждень буде дуже важливим для зміцнення стосунків з вашим обранцем. На другий план можуть відійти романтичні побачення без особливих зобов’язань. По-перше, ви виявите, що для вас важливіше відчувати підтримку і духовну єдність, ніж сексуальний потяг, а по-друге, у вас можуть з’явитися і серйозніші наміри на найближче майбутнє. Зміцнити стосунки допоможе будь-яка спільна діяльність: хобі, турбота про тварин, волонтерство та інші інтереси.

Діва

Обов’язковою умовою для реалізації Дів у кар’єрі стане робота над стосунками. Це може бути соціальна сфера або єдність із вашим партнером, необхідні для досягнення життєвого успіху. Постарайтеся працювати над якістю вашого союзу, домагайтеся гармонії, довіри і розуміння. Якщо стосунки тільки на початковому романтичному етапі, то ваш потенціал буде досить високим. Можна дозволити проводити більше часу з вашим обранцем.

Терези

Цей тиждень допоможе поглянути далеко за горизонт. Ви зрозумієте, що лежить в основі багатьох соціальних і загальносвітових криз. Постарайтеся не обмежувати себе в поривах дізнаватися нове, шукати ідеали і смисли кожного дня. Якщо є можливість, можете присвятити час подорожам або знайомитися з людьми здалеку, залишаючись вдома, у безпеці. У всякому разі, вам показано бути обережними і уникати необдуманих учинків у будь-яких ризикованих ситуаціях і сумнівних фінансових операціях.

Скорпіон

Для Скорпіонів будь-яка криза ― це шлях нагору, до нового вищого рівня свідомості. І на цьому тижні представники знаку зрозуміють, що це означає: несподівано ви усвідомите, що можете лікувати людей. Не тримайте цей дар у собі, розвивайте його. Ви за натурою особистість загадкова і містична, тому можете сміливо демонструвати свої таланти в різних сферах. Бажано відмовитися від звичайних мирських благ і не намагатися побудувати фінансовий фундамент, тому що справжня основа всього ― мінливість і порожнеча.

Стрілець

Цього тижня у Стрільців буде вкрай велика спокуса залишитися індивідуалістом. Та якщо ви справді хочете розвиватися, то доведеться пожертвувати своїми егоїстичними бажаннями. Зараз вам вкрай важливо навчитися слухати і чути інших, а також іти на розумний компроміс. Не гарячкуйте через велику кількість дрібниць, які наваляться на вас удома і на роботі. Ви на гіркому досвіді знаєте, що іноді потрібно зуміти передбачити проблему заздалегідь, щоб потім не довелося долати серйозніші невдачі і займатися капремонтом.

Козеріг

Козероги зможуть присвятити себе турботі про здоров’я близьких, догляду за домашніми улюбленцями і наведенню порядку в оселі. Настав період, коли підтримка правильного способу життя даватиме вам задоволення. У вас легко і невимушено вийде створювати затишок, готувати їжу, робити покупки на ринку. Вважайте, що ви знаєте, чим себе зайняти на цьому тижні, якщо вам не потрібно ходити на заняття в школу / виш або щодня з’являтися в офісі.

Водолій

Для Водоліїв фріланс зараз найкращий спосіб організації вашої роботи. Цього тижня у вас настане прекрасний період для самовдосконалення. Вчіться, будьте допитливими, вирушайте на пошуки нових вражень! І в ваше життя зможуть увійти нові важливі знання. Наприкінці тижня перед вами можуть відкритися нові горизонти, доля подарує прекрасні можливості за проявлену працьовитість.

Риби

Цього тижня у справах Риб може відбуватися плутанина через надмір завдань та ідей. Використовуйте цей період, щоб дати вашим планам ґрунтовно зародитися і оформитися. Не наполягайте на негайній їх реалізації, довіртеся своїй інтуїції. Нехай усе відбувається планомірно і поступово. Уже до кінця тижня ви зрозумієте, що забезпечили себе командою надійних союзників, які дивним чином стануть частиною вашого життя і виявляться вам корисними.

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