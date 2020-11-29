Гороскоп на 30 листопада 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Чого варто остерігатися кожному знаку зодіаку? Читайте гороскоп на 30 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овен

Творчих представників знаку навідає приплив натхнення ― вам захочеться творити і не відволікатися на сторонні дрібниці! Якщо обставини дозволяють, то не ігноруйте поклик своєї музи. В особистому житті панують романтичні настрої.

Телець

Робота в колективі зажадає від вас великих зусиль, кожен буде тягнути ковдру на себе, вам буде складно зосередитися на спільній меті. Щоб подолати цей хаос, вам доведеться продемонструвати якості справжнього лідера.

Близнюки

Є досить висока ймовірність, що виникне невідкладна справа, яку доведеться вирішувати негайно. Не забувайте дякувати людям, які безкорисливо прагнуть вам допомогти. Якщо в вас сьогодні прокинеться активний теоретик, розбудити практика у вас не вийде.

Рак

Вас можуть втягнути в чужі плани, які насправді виявляться обманом. Ваша помисливість і фанатизм ― головні причини невдачі. Повірте у власні сили ― і тоді удача вам усміхнеться.

Лев

Не бійтеся домашнього усамітнення ― можливо, воно виявиться більш цікавим, ніж механічне пересування по звичному маршруту або спілкування з надокучливими представниками повсякденного оточення.

Діва

Імовірно, у понеділок ви побачите результати раніше докладених зусиль. Може бути плутанина в грошових справах, будьте обережні й уважні у поводженні з фінансами і документами.

Терези

Зірки обіцяють вам удачу на любовному фронті. Так що час почистити пір’ячко і вийти з тіні. Цей період буде протегувати закоханим представникам знаку і тим, хто бажає поповнити ці ряди.

Скорпіон

Не займайтеся в цей день домашніми справами, краще у вечірні години трохи відпочиньте. Ваша енергетика останнім часом зменшилась, тому краще не старатися.

Стрілець

Дрібні розбіжності можуть стати причиною серйозного конфлікту. Сприятливий день, щоб виплеснути творчу енергію ― займіться корисною справою.

Козеріг

День досить гарний для спілкування, як на роботі, так і в домашній обстановці. Прислухайтеся до інтуїтивних сигналів і робіть висновки ― для чого вони надходять і чому саме зараз. Логіка може вам підказувати одне, а інтуїція ― зовсім інше, знайдіть гармонію.

Водолій

День надасть вам хороший шанс отримати вигоду або зробити крок угору кар’єрними сходами. Сприятливий час для спонтанних поїздок із сім’єю або друзями на відпочинок за місто. Спілкування з природою наситить вас позитивною енергією і подарує кілька радісних годин.

Риби

Постарайтеся не забувати, що у другої половини теж можуть бути проблеми. Надавайте своєму обранцеві підтримку, докладайте всіх зусиль для завершення поточних справ. Поки що не беріться за нові завдання.

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