Гороскоп на 29 листопада 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Чого варто остерігатися кожному знаку зодіаку? Читайте гороскоп на 29 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овен

Відмінний день для того, щоб Овен зайнявся своєю кар’єрою або вирішенням інших амбітних завдань. День наділяє його такими рисами, як організованість, сила волі і здатність рухатися до мети (особливо, якщо це гідна мета). Екстрасенси обіцяють, що, направивши енергію в потрібне русло, Овен зробить упевнений крок уперед. Єдине «але»: у будь-яких справах йому не варто покладатися на оточення ― в плані відповідальності і дисципліни іншим до Овна, як до Місяця, далеко.

Телець

У Тельця є шанс переконатися в справедливості прислів’я «Не було б щастя, та нещастя допомогло». Є велика ймовірність того, що якісь несприятливі, на перший погляд, обставини в результаті обернуться для Тельця удачею. Так що не варто нарікати на долю і робити поспішні висновки: цілком може виявитися так, що під виглядом не дуже позитивних подій доля підкине Тельцю приємний сюрприз!

Близнюки

Близнюків очікує день величезних можливостей, причому ці можливості не залежать від перешкод, які виникатимуть на їхньому шляху. Навпаки, Близнюки будуть налаштовані по-бойовому, так що перешкоди і складні завдання лише розпалять їхній азарт. Те саме стосується і суперників: вони стимулюватимуть Близнюків, виконуючи для них роль червоної ганчірки перед носом бика. Так що не Близнюкам варто побоюватися перешкод, навпаки ― саме вони змушують їх боротися і перемагати!

Рак

Раку в кожній із сфер його життя може надійти досить приваблива пропозиція, однак перш ніж на неї погоджуватися, екстрасенси радять як слід подумати. Можливо, пропозиція справді виявиться вигідною, а можливо, у ній криється підступ. Щоб це з’ясувати, Раку треба зібрати якомога більше інформації і лише потім ухвалювати рішення. Якщо ж Рак поквапиться з відповіддю, то ризикує програти, адже, як відомо, не все те золото, що блищить.

Лев

Екстрасенси попереджають Лева про те, що до справ не варто ставитися надто серйозно. Особливо це стосується побутових питань, рутини і дрібниць. Страшно уявити, яка напруга може виникнути, якщо намагатися зробити все правильно, «від і до», обурюючись через найменшу помилку! Лев же буде налаштований так, що будь-яка неправильність здатна позбавити його душевної рівноваги. Втім, виправити це неважко: досить подивитися на себе збоку і не забувати про почуття гумору.

Діва

Події сприяють Діві, а доля може підкинути їй приємний сюрприз. Не виключене підвищення по службі, подарунок, незаплановані гроші. Єдиний підступ цього дня ― взаємини з оточенням: Діва може випадково зіпсувати їх, надто зосередившись на собі і своїх успіхах. Можливо, домагаючись свого, Діва буде занадто штовхатися ліктями, або ж навпаки, її досягнення викличуть заздрість. Хай там як, Діві варто поводитися скромніше, намагаючись не зачіпати чужі почуття.

Терези

День Терезів обіцяє бути наповненим емоціями і душевним спілкуванням! Екстрасенси радять їм присвятити якомога більше часу коханій людині, друзям і рідним. Навіть просте проведення часу в колі близьких подарує Терезам потужний заряд позитивної енергії. Якщо ж між Терезами і близькою людиною назріла важлива розмова, краще за все, не відкладаючи, провести її саме в цей день: у неділю Терезам можна не перейматися через те, чи правильно їх розуміють.

Скорпіон

Скорпіон здатний демонструвати велику активність у справах, однак екстрасенси застерігають його від поспішних учинків і рішень. День схиляє Скорпіона до того, щоб спочатку діяти, а потім вже думати, і це може погано позначитися на справах. Щоб не наламати дров, Скорпіону треба не піддаватися емоційним поривам, приборкувати своє нетерпіння і діяти за правилом: «Сім раз відріж», тобто «відміряй»…

Стрілець

Стрілець має шанс відчути себе на коні! День наділяє його такими якостями, як рішучість, цілеспрямованість і проникливість, завдяки чому навіть складні справи даватимуться йому легко. Стрілець здатний розібратися в заплутаній проблемі, знайшовши шляхи її вирішення. Його плани вирізнятимуться чіткістю, а дії ефективністю, причому це стосується не тільки його власних справ, а й проблем оточення ― Стрілець охоче проявить широту душі і допоможе тому, хто до нього звернеться по допомогу.

Козеріг

День дарує Козерогу величезний, практично безмежний, потенціал! Головне для нього ― не проґавити момент, щоб скористатися всіма сприятливими можливостями. Екстрасенси закликають Козерога не сидіти вдома ― адже під лежачий камінь вода не тече, а намагатися бути в самому центрі подій. Дотримуючись цієї поради, Козеріг здатний багато чого досягти: день надасть йому шанс змінити своє життя на краще. Ну, а якщо він цим шансом не скористається, його право. Як то кажуть, «не хочу» ― ось причина, «не можу» ― лише привід.

Водолій

Екстрасенси схиляють Водолія до того, щоб провести цей день у тиші ― і зовнішній, і внутрішній. Настав час відсторонитися від того, що відбувається, щоб поглянути на події збоку. Щоб налаштуватися на медитативну хвилю, Водоліям досить уникати активного спілкування, прислухаючись до голосу підсвідомості. Неквапливі роздуми, розслаблююча ванна, ароматичні свічки або навіть просто ліниве лежання на дивані допоможуть Водоліям зазирнути в себе, знайшовши відповіді на важливі запитання.

Риби

Неділя ― чудовий день, коли почуття Риб перебуватимуть у рівновазі. Екстрасенси дарують їм гармонію зі світом і з собою, і це відчують усі, хто з ними поруч. Завдяки позитивним емоціям Рибам буде нескладно завоювати прихильність людей і, якщо потрібно, заручитися їхньою підтримкою. Цей день ідеальний для нових знайомств, спілкування, романтики, творчості. Проведіть його поруч із тими, хто вам дорогий, ― на вас чекає море радості, щирості і любові!

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