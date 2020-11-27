Гороскоп на 28 листопада 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Чого варто остерігатися кожному знаку зодіаку? Читайте гороскоп на 28 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овен

У вас буде багато фізичних сил, тому вам усе вдасться здійснити. Єдина проблема ― особисті стосунки. Вам варто бути більш терпимими до чужої думки або менше жартувати над іншими. А також не треба тиснути на тих, кого ви любите, підпорядковувати їх. День пов’язаний з витратами, покупками. Але ви можете собі таке дозволити.

Телець

Можете сміливо ставити перед собою великі цілі ― все вийде. А ось якщо ви не знаєте, чим себе зайняти, і цілі у вас немає, то все одно краще не байдикувати. Не відмовляйте людям, які просять вас про допомогу. Можливо, саме це і є найкорисніша для вас мета наразі.

Близнюки

День може бути пов’язаний з якимись переживаннями. Або ж ви просто нудьгуєте на самоті. Можливо, ви закінчили важливу справу, але залишилася купа енергії, і ви не знаєте, куди її подіти. Найкраще застосування ― дрібні домашні справи. Не варто вирушати в далеку дорогу. Не поспішайте ухвалювати відповідальні рішення, вам потрібен ще час, щоб усе обдумати.

Рак

День позитивний, емоційний. Ви відчуваєте задоволення від результатів докладених зусиль, або ж вам просто затишно в оточенні людей, з якими вас звела доля. Імовірні приємні звістки, новини здалеку. Хороший друг щось правильно вам порадить.

Лев

Ви, можливо, планували відпочити, розслабитися. Але різні дрібниці віднімають сили і заважають насолоджуватися спокоєм. Наприклад, вас можуть діставати дзвінки від коле або ж проблеми на роботі, які доведеться екстрено вирішувати. Але не гарячкуйте, ваші зусилля не пропадуть марно. Також вам варто економити сили і не перенапружуватися.

Діва

Ви на емоційному підйомі. Можете переконати друзів, що придумане вами достойне втілення. Будете багато і переконливо говорити чи зможете запалити в інших ентузіазм і направити його у вигідне для вас русло. А ще в суботу може вийти те, що раніше не вдавалося. Багато часу буде проведено в хорошій, цікавій компанії.

Терези

Ви, ймовірно, будете планувати сімейний бюджет, обговорювати питання економії, покупки. Можливо, діти попросять купити їм дорогу іграшку, але ви не вважаєте, що їх варто балувати. Однак влаштовувати сварки через гроші не варто. Також у вас можуть бути сильні бажання, пов’язані з коханням, сексом. Вони поки здійснитися не можуть.

Скорпіон

У близької людини може виникнути проблема, до якої ви не повинні ставитися байдуже. Для вас важливіше допомагати іншим, ніж займатися собою. Вам дуже скоро віддячать. А ще це хороший момент для побачень, пощастить у коханні. Можуть здійснитися найпотаємніші бажання.

Стрілець

Вам треба добре виспатися, побути вдома, відновити сили. Зі справ показані тільки кухня, прибирання або покупки, а також усе те, що не дуже напружує і не викликає хвилювань. А ось нових справ краще не починати, побачень не призначати. І по змозі не погоджуйтеся на пропозицію шефа попрацювати у вихідний.

Козеріг

Вам потрібне спілкування. Вдома краще не сидіти, витягуйте друзів на прогулянку. Ваші вчинки можуть вирізнятися легковажністю, також ви можете виказувати таємниці або розпускати чутки. Звідси ― певний ризик конфліктів, але він незначний. У коханні вам має пощастити. Хороший момент для побачень.

Водолій

Хороший момент, щоб залишатися вдома і займатися невеликими, звичними справами. Можливо, на вас чекає спілкування з родичами, довгі душевні розмови, у тому числі про минуле. Метушня, скупчення людей будуть дратувати, та й епідемія, тому краще не ходити по магазинах. Буде важко подолати втому. Є ризик даремно витратити купу часу і як слід не відпочити.

Риби

День обіцяє безліч приємних вражень. Ви проведете багато часу в компанії друзів, будете спілкуватися, можливо, пліткувати. Дізнаєтеся щось для себе важливе, або ж балаканина приятелів наштовхне вас на цікаву думку. Імовірно, на вас чекають поїздки.

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