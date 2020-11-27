Ми хочемо розповісти вам трохи фактів з історії про «чорну п’ятницю». А також в нашому матеріалі ви дізнаєтеся, які магазини в Україні та Києві мають пропозиції до «чорної п’ятниці» 2020! Читайте докладніше в статті.

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«Чорна п’ятниця» 2020: магазини

Онлайн-магазини одягу: Kasta (до -90%, з 16 по 27 листопада), LeBoutique (до -90%, з 27 по 30 листопада), Answear.ua (до -70%), La moda (до -40%, з 20 по 30 листопада), Всі.Свої (з 23 по 30 листопада), Top Secret (до -40%), BeeLure (до -75%), BonPrix (від -30%, до 30 листопада), AliExpress (до -60%) та інші вже беруть участь в «чорній п’ятниці» України.

Також в період «чорної п’ятниці» 2020 ви зможете купити косметику, ювелірні прикраси і побутову техніку за істотними знижками. Ось список всіх магазинів цього сегмента, які точно візьмуть участь у чорній п’ятниці 2019:

Ювелірні прикраси: Gold.ua (до -70%, з 23 по 29 листопада), Золотий вік (до -60%), Pandora (до -40%, з 21 по 29 листопада), SRIBNA KRAINA (до -70%, кешбек 100 грн за кожні 500 грн в чеку).

Косметика: YVES ROCHER (до -40%), Bomond (-30% на все, до -70% на обраний асортимент), Makeup (до -90% на обраний асортимент), PARFUMS (до -80%), Notino (-25% на топ-бренди, по 30 листопада).

Цифрова та побутова техніка: Comfy (до -50%, з 28 листопада по 1 грудня), Eldorado (до -70%, з 20 по 30 листопада), Allo (до -50%, з 23 по 30 листопада), Rozetka (до -65%, з 23 по 29 листопада), Moyo (до -55%, з 23 по 29 листопада), Citrus (до -77%, з 23 по 30 листопада), F.ua (до -80%, з 13 по 29 листопада) , Фокстрот (до -70%, з 23 по 30 листопада), Vodafone (до -70%, з 23 по 30 листопада), Stylus (до -50%, по 30 листопада).

Дитячий одяг та іграшки: Pampik (до -60%, з 23 по 30 листопада), Kid Butik (до -70%, з 23 по 27 листопада), Berni (1 + 1 = 3, по 30 листопада), Bembi (27 листопада безкоштовна доставка при замовленні від 300 грн, -30% на осінню колекцію), Panama (до -70%).

« Чорна п’ятниця» в Україні

Чорна п’ятниця 2020 в Україні приипадає на 27 листопада!

Які міста України долучаться до «чорної п’ятниці» 2020? Цього року жителі Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова, Миколаєва, Запоріжжя, Вінниці, Луцька, Тернополя та Рівного зможуть відчути на собі віяння заходу і взяти участь в «чорній п’ятниці» розпродажів і знижок. Також радимо вам звернути увагу на інтернет-магазини, які в цьому році вже активно готуються до цієї події і пропонують знижки до 80%!

« Чорна п’ятниця»: історія свята

У 19 столітті в США з’явилася така традиція – влаштовувати величезні знижки в передріздвяний сезон. «Чорна п’ятниця» зазвичай припадає в період з 23 по 29 листопада, в зв’язку з тим, що влаштовувати такі знижки-розпродажі почали американці в Філадельфії, відразу ж після Дня подяки в далекому 1966 році. А День подяки в Америці святкують щороку кожен четвертий четвер листопада.

Зазвичай після святкування на дорогах Філадельфії утворювалися величезні затори. Через цю прикрість п’ятницю після Дня подяки стали називати «чорною». А потім перенесли цю назву і на грандіозні розпродажі, акції та тисняви ​​в магазинах в цей період. Цей день не є офіційним вихідним або святом в Америці, але люди намагаються взяти відгули, щоб встигнути придбати товари і заощадити сімейний бюджет.

В Україні дата «чорної п’ятниці» також випадає на останню п’ятницю листопада і вже давно стала звичним днем ​​розпродажів. Хоча поки в Україні «чорна п’ятниця» не досягла таких масштабів, як в США. Причина, швидше за все, в тому, що наші магазини ще не готові пропонувати такі ж знижки та акції покупцям, як магазини в Америці.

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