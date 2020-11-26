Нові концепції жіночого лідерства на SHE Congress

3 грудня бізнесвумен, жінки-лідерки та role model України розкажуть про реалізацію свого найбільшого потенціалу в бізнесі та особистому житті, поділяться досвідом, як у нових умовах рухатися швидше і впевненіше, відчувати і випереджати тренди.

Серед спікерів: генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук, директорка зі стратегії та розвитку бізнесу мережі АЗС Glusco Дарина Бакай, засновниця платіжної платформи FONDY Валерія Вагоровська, засновниця і керуюча партнерка TA Ventures Вікторія Тігіпко, генеральна директорка AB & D Group Юлія Осмоловська і ще 10 успішних і самореалізованих жінок.

Більше про спікерів та захід: https://she.womo.ua/

Ключова тема SHE Congress 2020 року ― природа жіночого лідерства та навички, якими повинна володіти жінка-лідерка в часи невизначеності для розвитку себе і своєї справи.

Учасниці дізнаються:

Як лідерство в роботі відгукується в особистому житті, і чому успіх ділиться на всіх членів команди і сім’ї ― від Head of PR and sustainable development компанії «Фармак» Олени Зубаревої.

Як жінці побудувати репутацію в сучасному світі ― від ведучої новин «Сьогодні» на каналі «Україна» Анни Панової.

Що утримує від переходу на більш високий рівень добробуту і про жіночу енергію грошей ― від артистки-менторки, засновниці Школи жіночої сили Ольги Горбачової.

У чому сила жінок у бізнесі і як її використовувати для досягнення цілей ― від старшої національної лідерки, б’юті-експертки «Mary Kay Україна» Олени Танасевич.

Чому змінюються критерії краси, а усвідомленість стає новим трендом ― від засновниці бренду косметики «Чиста врода» Ольги Титової.

Формати участі

FREE-трансляція

Бізнес/медіа бюро еkonomika+ і онлайн-медіа Womo завжди сприяли саморозвитку жінок, тому організатори запустили формат участі FREE, коли всі охочі зможуть отримати безкоштовний доступ до виступів спікерів за попередньою реєстрацією.

OFFLINE (Business і VIP)

Обмежена кількість учасниць зможуть перейняти досвід жінок-лідерок у Fairmont Grand Hotel, поспілкуватися зі спікерами під час нетворкінг-ланчу, отримати подарунки від партнерів та додаткові можливості для розвитку.

Дізнатися подробиці і зареєструватися як учасник SHE Congress можна на сайті https://she.womo.ua/ або через персонального менеджера телефоном: (067) 223 01 79 або поштою: m.titarenko@ekonomika.ua

Організатори:

Ekonomika+ ― бізнес/медіа бюро, у яке входять найбільші видання: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про PR і маркетинг MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua і журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Компанія щорічно проводить приблизно 20 бізнес-заходів, серед яких:

Get Business Festival: великий фестиваль для малого і середнього бізнесу;

PR-марафон: огляд трендів у PR-галузі;

Zavtra: конференція унікальних тінейджерів;

HR-марафон: обмін кейсами між HR-фахівцями за межею стандартних компетенцій;

She Congress: досвід ділових жінок;

Business Wisdom Summit: стратегії і досвід змін від лідерів великого бізнесу.

Womo ― перший і єдиний дайджест сучасної ділової жінки, який говорить з активними, сильними, прогресивними жінками на близькі їм теми і зрозумілою для них мовою про жіночі підходи в бізнесі, про психологію жінок-лідерок і побудову кар’єри, про найновіші тренди в менеджменті та управлінні, технологіях, які вже зараз змінюють світ.

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