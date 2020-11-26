Гороскоп на 27 листопада 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Чого варто остерігатися кожному знаку зодіаку? Читайте гороскоп на 27 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овнам 27 листопада, швидше за все, здасться нелегким якесь питання. Не поспішайте з відповіддю і не соромтеся перепитати, коли щось буде недостатньо зрозумілим. Загалом же п’ятниця матиме позитивне забарвлення, і це особливо відчують ті, хто стоїть на порозі нового романтичного зв’язку.

Телець

Тельцям у п’ятницю буде корисно частіше робити зупинки в справах. Скоріш за все, енергетичний потенціал виявиться недостатнім для того, щоб нормально виконати весь спектр намічених справ. Не соромтеся звертатися по допомогу.

Близнюки

Близнюків у цей день ніхто і ніщо не зможе зупинити в русі наміченою траєкторією. Навіть якщо виникнуть сотні перешкод, це не обнулить вашу рішучість. Успіх, швидше за все, все ж буде досягнутий, але є ризик, що його масштаб виявиться меншим, ніж спочатку припускали. Не варто впадати у відчай.

Рак

Ракам не рекомендується розслаблятися. Навіть відчувши, що ось-ось досягнете довгоочікуваного успіху, продовжуйте діяти, напружуючи всі сили. Увечері, швидше за все, вже не буде перешкод для повноцінного емоційного розвантаження. Можна дозволити собі побайдикувати, обговорити останні новини в колі сім’ї, прогулятися на свіжому повітрі або помріяти.

Лев

Багато Левів 27 листопада можуть розраховувати на великий професійний успіх. Не можна виключати, що буде отримана премія, більш високий професійний розряд або призначення на престижну посаду. Тим, хто вже вийшов на пенсію або перебуває у відпустці, варто проводити цей день за межами домівки.

Діва

Дівам у цей день не забороняється трохи покапризувати. Можливо, саме так буде досягнута мета, яка довго здавалася нездійсненним бажанням. У роботі слід проявити підвищений інтерес. Не можна виключати, що вашу продуктивність оцінюватиме чиєсь незриме око.

Терези

Терезам у цей день не варто думати, забігаючи наперед. Живіть тут і зараз, ставте перед собою невеликі завдання, не переставайте контролювати своє самопочуття. Уникайте людей, від яких виходять агресія і песимізм. Якщо є старший родич, який опинився в складній життєвій ситуації, неодмінно допоможіть йому матеріально або якимось конкретним учинком.

Скорпіон

У Скорпіонів 27 листопада може з’явитися нав’язлива ідея про те, як стрімко розбагатіти (домогтися прихильності якоїсь конкретної особи, позбавитися від зайвої ваги, отримати крісло вищого керівника). Перш ніж діяти, зважте всі потенційні ризики. Емоційне забарвлення цієї п’ятниці, швидше за все, виявиться нестабільним.

Стрілець

У поведінці деяких Стрільців у п’ятницю простежуватимуться сумніви або страх. Такий стан виправданий напередодні відповідальних переговорів, зустрічей, презентацій, публічних виступів і співбесід. Якщо все перераховане не актуальне, необхідно розібратися в собі.

Козеріг

Козероги в цей день можуть задуматися про духовність. Як наслідок, з’явиться бажання всім допомагати, опікувати бездомних тварин, читати релігійну літературу або культивувати в юного покоління «розумне, добре, вічне». П’ятниця не найсприятливіший період для старту творчих і бізнес-ідей.

Водолій

Водоліям у цей день рекомендується по максимуму спростити список першорядних завдань. Це заощадить енергетичний потенціал і не дасть відчути велику втому. І сили, і нерви, швидше за все, знадобляться вже після того, як усі основні справи залишаться позаду.

Риби

Деяким Рибам у цей день вдасться позбутися від частини застарілих проблем. Є висока ймовірність, що завдяки щасливому випадку ви подолаєте фінансовий дефіцит, вдало вирішите питання з пошуком гідної вакансії, налагодите контакт з керівною особою ​​або укладете перемир’я в конфлікті з партнером по шлюбу.

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