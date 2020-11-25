23 листопада на телеканалі СТБ відбулася прем’єра багатосерійної авантюрної мелодрами під назвою «Колір пристрасті» авторки Тетяни Гнєдаш. Виробництво ― Artforms production на замовлення телеканалу СТБ. Як проходили зйомки? І як до своєї ролі готувався головний актор серіалу «Колір пристрасті» Юрій Феліпенко? Читайте просто зараз!

Яким постає ваш персонаж у серіалі «Колір пристрасті»?

Мій персонаж ― старший лейтенант, службовець оперативного відділу, у якого протягом серіалу дуже кардинально змінюється доля. Він знаходить справжнє кохання. Персонаж ― молодий хлопчина, який дуже справедливий. По суті, все, що з ним трапляється, ― це тільки через його гостре відчуття справедливості, на яке він спирається і хоче робити по-чесному. А багато хто не хоче.

Режисер дає вказівки, як правильно грати?

Так, це його бачення. Він бачить усе трішки далі, він над усім. Він бачить ситуацію збоку, що для нього краще для подальшої склейки. Я її бачу зсередини. Адже найголовніше ― не лише одна сцена, а те, що буде попереду і що було позаду. Він бачить цілісну картину і дає мені конкретне завдання. Він мені не показує, як зіграти, це найголовніше; він не каже: «ось ти тут так і так». Він мені дає досить зрозуміле пряме завдання, з яким я, у принципі, справляюся.

Що ви брали з собою на знімальний майданчик «Кольору пристрасті»?

Знання тексту, знання ролі. А щось фізичне… Годинник. Обов’язково беру годинник. Мені для персонажа потрібен годинник, та й по життю мені зручно з ним. Гарний настрій іноді беру. Переважно намагаюсь брати на майданчик хороший настрій. Тому що… А не треба… не треба приносити поганий настрій на роботу!

Розкажіть про найнезручніший момент на знімальному майданчику.

Це був момент, коли ми цілувалися з партнеркою. І була така сцена, яку треба було трепетно і тонко відіграти. Але я дуже сильно хотів їсти. І в момент поцілунку в мене дуже бурчав живіт. І це було незручно, бо був не один дубль… У момент, коли ми торкаємося губами, ― звук «грррррр». Але! Хороша партнерка і хороша група взагалі не помітили! Питали: «Як? Що це було? Щось там… десь… ми не знаємо, це не ти». Хороша знімальна група трапилася. Мені було незручно, а всі інші нормально сприйняли. Такий тривалий робочий процес.

Про яку роль ви мріяли все життя?

Наприклад, про цю роль я теж не мріяв, але вона мені подобається. Мені подобається те, куди я потрапив і де працюю. Мені дали шанс розкритися і показати себе в таких проявах. А щодо ролі… Навіть не знаю. Усі ролі, які я отримую, мені подобаються. І в театрі, і в кіно. Мені останнім часом щастить, і мені дають ті ролі, де я можу вирости. Колись я хотів би зіграти з роману Салтикова-Щедріна Іуду Головльова. Але це нічого не може про мене сказати. Якщо в театрі, то я хотів би ту роль зіграти.

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