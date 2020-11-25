Щорічно у всьому світі кампанію «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства» проводять з 25 листопада – Міжнародного дня ліквідації насильства щодо жінок і до 10 грудня – Дня прав людини. Громадські та державні організації, бізнеси, медіа та небайдужі активісти в ці дні посилюють свій голос у питаннях захисту жертв і протидії домашньому насильству.

В Україні та світі гендерно зумовлене насильство є поширеним явищем, яке набуло ще більш приголомшливих масштабів під час пандемії СOVID-19. В умовах карантину кількість звернень на Національну «гарячу лінію» із запобігання домашньому насильству збільшилася вдвічі. Боротьбу з проблемою насильства StarLightMedia визначила як одне з пріоритетних завдань – у нашій компанії започатковано програму протидії домашньому насильству, до висвітлення цієї теми в ефірі та диджиталі підключились наші творчі команди.

Ми долучаємось до 16-денної глобальної кампанії та протягом наступних двох тижнів публікуватимемо серію матеріалів про можливості підтримки, запроваджені в рамках нашої програми протидії насильству, гарячі лінії допомоги, статистику та проєкти, спрямовані на захист постраждалих від цієї проблеми.

Сьогодні ми запрошуємо вас відвідати унікальну онлайн-виставу «Нові Шрами» – про насильство, яке важко розпізнати на перший погляд і яке залишає по собі фантомний біль на довгі роки. Насильство може бути різним: психологічним, економічним, фізичним, сексуальним, але найстрашніше те, яке маскують під щось прийнятне. Те, яке замовчується. Лише визнання проблеми, обговорення і звернення по допомогу зможе розірвати коло насильства і змусити суспільство реагувати – захищати, запобігати, діяти.

Прем’єра вистави «Нові Шрами», створеної на основі реальних історій, відбудеться сьогодні, 25 листопада, о 20:00 у кількох форматах:

у вільному доступі її можна буде побачити наживо під час трансляції на сторінці ООН в Україні;

в інтерактивній версії на сайті https://scars.org.ua/ , де сюжет вистави розкриватиметься залежно від вашого вибору: долю героїнь можна змінити і прожити історії багато разів із різним фіналом.

Проєкт реалізується в колаборації ООН в Україні та «Дикого театру».

Зателефонувати на національну телефонну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації: 0 800 500 335 або з мобільного 116 123

Актриси: Анна Кузіна, Анна Абрамьонок, Анна Сердюк, Марина Сердешнюк і Римма Зюбіна.

Нагадаємо, що напередодні старту найромантичнішого реаліті країни «Холостячка» з Ксенією Мішиною телеканал СТБ запустив соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ, де окрім стереотипів навколо жінок обговорювалися теми домашнього насильства, аб’юзу і гендерно зумовленого насильства.

Дивіться 14 відвертих інтерв’ю, у яких відомі телеведучі, зірки і блогерки-мільйонниці розкажуть про те, з якими стереотипами вони зіткнулися на шляху до успіху і продовжують стикатися щодня.

Video: StarLightMedia долучається до всесвітньої кампанії «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства» StarLightMedia долучається до всесвітньої кампанії 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства

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