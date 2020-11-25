Лімончело: рецепт приготування від учасника «МастерШеф»
25.11.2020
Лімончело — один із найпопулярніших лікерів в Італії — став фаворитом і українських поціновувачів міцних напоїв. Доступні інгредієнти та проста технологія дозволяють приготувати лімончело в домашніх умовах. Головне — вибрати свіжі та ароматні лимони. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко підготував рецепт смачного лімончело.
Інгредієнти:
- лимони середнього розміру — 5–6 шт.
- виноградний спирт 96% — 500 мл або горілка (очищений самогон 40%) — 700 мл
- бутильована вода — 500 мл (для спирту) або 300 мл (для горілки)
- цукор — 450 г
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Спосіб приготування:
- Промийте лимони теплою водою, витріть паперовим рушником та акуратно зніміть цедру. Не зачепіть білу м’якоть, тому що лікер може вийти гірким.
- Викладіть цедру в трилітрову банку, залийте спиртом (горілкою) та щільно закрийте кришкою.
- Настоюйте 15 днів за температури 18–25°C у місці, захищеному від прямих сонячних променів. Раз на добу інтенсивно струшуйте банку.
- Процідіть настій через сито або марлю.
- Відіжміть цедру насухо.
- Приготуйте сироп. Насипте цукор у каструлю з підігрітою водою. Доведіть до кипіння та проваріть на середньому вогні 3–5 хвилин, постійно знімайте білу піну. Охолодіть сироп до кімнатної температури.
- З’єднайте лимонну настоянку і цукровий сироп. Розлийте лікер по пляшках, герметично закрийте та настоюйте 7 днів у темному, прохолодному місці.
- Пийте лімончело холодним або з льодом у чистому вигляді або додавайте до коктейлів.
- Лімончело може зберігатися в темному місці до 5 років.
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