Кизил має лікувальні властивості та насичений вітамінно-мінеральний комплекс. Він цінується нарівні з шипшиною і лимоном та стане чудовим помічником у холодну пору року. Що приготувати з кизилу? Рецепти на зиму найкращих заготовок з кизилу від учасників «МастерШеф» читайте в матеріалі.

Варення з кизилу

Інгредієнти:

цукор – 1.5 кг

вода – 300 мл

кизил – 1 кг

Приготування:

Промитий кизил бланшируємо в киплячій воді 1 хвилину. У киплячому цукровому сиропі варимо ще 7 хвилин. Чекаємо, поки охолоне до кімнатної температури, і кип’ятимо знову. Повторюємо процес ще раз. Розливаємо у банках і закручуємо.

Джем з кизилу

Інгредієнти:

кизил – 2 кг

вода – 1 склянка

цукор – за смаком

Приготування:

Кизил покласти в каструлю і додати 1 склянку холодної води. Довести до кипіння і варити до розварювання ягід близько 10–15 хвилин. Протріть ягоди через сито. Ягідне пюре перекласти в каструлю і додати цукор за вагою пюре (1:1 або 1:1,5). Ретельно перемішуємо і варимо на слабкому вогні 1,5 години до готовності. Не забувайте постійно помішувати і знімати пінку. Готовий джем розлити у банки і закрити.

Кизил у власному соку

Інгредієнти:

кизил – 1 кг

цукор – 0,8–1 кг

вода – 1/2–1 склянка

Приготування:

Кизил вимити і покласти в каструлю. Всипати туди ж цукор і влити воду. На великому вогні доводимо до кипіння і зменшуємо вогонь. Варимо ще 5 хвилин і постійно знімаємо піну. Розлити у стерильні банки і закатати.

Маринований кизил

Інгредієнти:

кизил – 1 кг

лавровий лист – по 1 шт. на кожну банку

гвоздика – 5–6 шт. на банку

вода – 1/2–1 склянка

цукор – 1 ст. л.

сіль – 1,5 ст. л.

оцет 9% – 80 мл

Приготування:

Просушуємо промитий кизил і заливаємо банки на 3/4 окропом і накриваємо кришками. Проколюємо в декількох місцях кизил зубочисткою. Виливаємо з банок воду і закладаємо в них кизил. Додаємо туди ж гвоздику і лавровий лист. У каструлі з водою розчиняємо на повільному вогні цукор і сіль. Додаємо оцет і заливаємо готовим маринадом кизил. Переливаємо в банки і закатуємо.

Соус із кизилу

Інгредієнти:

кизил – 4 кг

цукор – 10 ст. л.

сіль – 2–3 ст. л.

вода

Приготування:

Велику каструлю з водою поставте на вогонь. Опускаємо кизил в киплячу воду і проварюємо 10–15 хвилин. Зливаємо воду через друшляк. Ягоди з друшляка не ​​пересипаємо і там же розминаємо їх товкачем. Видаляємо з отриманого пюре кісточки. М’якоть відправляємо в окрему велику каструлю, ставимо на середній вогонь і помішуємо до кипіння. Додаємо цукор і сіль, поки соус не стане густим. Знімаємо з вогню, даємо охолонути і розливаємо у банки.

Смачного!

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