Як зустріти Новий рік 2021 за фен-шуй

Господарем 2021 року за китайським календарем буде Білий Металевий Бик. Як зустріти Новий рік, щоб привернути до себе та своєї сім’ї удачу? Читайте в нашому матеріалі про Новорічну ніч за фен-шуй.

Фен-шуй ‒ це наука про правильне розташування предметів, яка допоможе наповнити дім позитивною енергетикою та прожити рік у повній гармонії з природою.

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Підготовка дому до Нового року

Підготовка дому до свята ‒ одне з головних завдань, яке може принести дуже багато удачі в новому році. Передусім потрібно почати з прибирання та позбавлення від старих і непотрібних речей. Перегляньте все, що накопичилося, і, якщо протягом останнього року ви жодного разу не вдягали якусь сункю або не користувалися старовинним сервізом, можливо, час позбутися цих речей?

Обов’язково зробіть генеральне прибирання. Почніть із витирання пилу, вимийте вікна, підметіть підлогу, а потім гарненько вимийте її, не забуваючи про важкодоступні куточки будинку.

Такі приготування допоможуть позбавити житло негативної енергії року, що минає, яку за фен-шуй називають енергією Ци. Крім того, чистота дому є символом стійкого імунітету.

Новорічна ялинка за фен-шуй

Є кілька правил щодо розташування новорічної ялинки.

Ялинка в південно-східній частині кімнати поліпшить фінансовий стан.

Деревце по центру кімнати потрібно ставити, якщо ви хочете поліпшити стан свого здоров’я.

Любителям творчості і людям, що працюють у сфері мистецтва, фен-шуй пропонує встановити ялинку в південній частині вашого житла. В такому випадку натхнення вас не покине протягом цілого року.

Для тих, хто в прийдешньому році мріє стати батьками, древнє вчення рекомендує встановити ялинку в західній частині кімнати.

Північно-західний напрямок символізує подорожі. Тому, якщо ви хочете об’їхати всю планету, ставте ялинку саме там.

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Декор будинку за фен шуй

Господар року Білий Металевий Бик обожнює природні (синій, зелений) і теплі (золотистий, жовтий) кольори. Також до домашнього інтер’єру підійдуть білі, сріблясті та сірі відтінки. Тому вибираючи колірну гаму для прикрашання будинку, найкраще віддати перевагу парі з перелічених вище кольорів.

Щоб задобрити символ прийдешнього року, слід розставити фігурки бика біля знакових для вас місць у всьому будинку.

Іще дуже важливий момент ‒ свічки. Їх повинно бути багато. Особливо на новорічному столі в центрі.

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Одяг на Новий рік за фен-шуй

Щоб залучити удачу в прийдешньому році, потрібно дотримуватись таких правил:

Якщо вас замучили хронічні хвороби, варто надіти що-небудь червоне або помаранчеве, а краще – все разом!

Якщо ви хочете поліпшити своє фінансове становище, надягайте одяг блідо-жовтих або сріблястих тонів.

Якщо ж ви в наступному році будете боротися за праве діло, надягайте одяг коричневого або синього кольору.

Сервіровка столу за фен-шуй

Скатертина та серветки повинні бути забарвлені в кольори прийдешнього року. Згідно з правилами фен-шуй, віддайте перевагу порцеляновому посуду і подбайте про його наявність на столі.

Страви потрібно подавати строго за графіком, адже Бик любить порядок у всьому.

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