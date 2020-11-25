Гороскоп на 26 листопада 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Чого варто остерігатися кожному знаку зодіаку? Читайте гороскоп на 26 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овен

Багатьом Овнам 26 листопада судилося опинитися в статусі заручників обставин. Не виключено, що делікатна ситуація складеться у професійних справах або в усьому, що пов’язано з бізнесом. Навчіться бачити прихований сенс у словах своїх співрозмовників.

Телець

Тельці в цей день зможуть дещо вдосконалити в домашніх стінах. Навчіться економити енергію. Не варто витрачати її на чиїсь справи, на переживання про сторонні проблеми, на суперечки, обговорення пліток і незначних новин.

Близнюки

Близнюки можуть опинитися в епіцентрі якихось малоприємних подій. Зробіть усе, щоб не потрапити під удар. Четвер пройде значно краще, якщо спрямувати всі сили на професійний успіх, вирішення сімейних проблем та відновлення емоційного балансу.

Рак

Ракам 26 листопада є сенс частіше прислухатися до своєї інтуїції. Швидше за все, вона допоможе позбутися від частини проблем, з якими не впоралася логіка. Черпайте ідеї для творчості чи бізнесу в успішних і морально сильних людей. Буде не зайвим завести дружбу з кимось із них, усунути сімейний конфлікт.

Лев

Деяким Левам у четвер пощастить опинитися в потрібному місці в потрібний час. Можливо, це наблизить кар’єрний успіх, посприяє зростанню суспільного авторитету чи поваги в колі професіоналів. Щодо сфери особистих уподобань, тут варто покладатися лише на себе.

Діва

Дів 26 листопада буде складно здивувати, порадувати або зачепити. Передбачається меланхолія, схожа на повне занурення в себе. Постарайтеся, щоб подібні настрої не заважали справам і не ускладнювали спілкування з близькими. Після полудня може нагадати про себе людина, з якою вас пов’язує спільний проєкт.

Терези

У Терезів у цей день передбачається емоційний розлад. Можливо, буде складно зрозуміти свої вчинки, мрії і бажання. Допомога, швидше за все, прийде з несподіваного боку. Наприклад, допоможе порада, випадково знайдена в інтернеті, або чиясь фраза. Четвер ― вдалий момент для професійних реформ.

Скорпіон

Скорпіонам у цей день наполегливо не рекомендується приймати на віру поради навіть найближчих людей. Є ризик, що хтось із них навмисно намагається збити вас із правильного курсу. Проаналізуйте стосунки з близькими і в разі необхідності обірвіть контакти зі зрадником.

Стрілець

Стрільців у цей день може спантеличити їхній зовнішній вигляд. Можливо, доведеться визнати, що час сісти на дієту або відвідати професійного косметолога. Не шукайте винуватця своїх труднощів, частіше проявляйте самостійність, не критикуйте начальство, не нарікайте на погоду.

Козеріг

Козерогам 26 листопада буде корисна часткова відмова від суєти. Займайтеся лише тими справами, які не можна перенести на потім. До всього іншого можна повернутися пізніше. Важливо зберегти (відновити) емоційний баланс. Подбайте про свій імунітет.

Водолій

Водоліїв у четвер може зацікавити чиясь розповідь. Не виключено, що саме так з’явиться нова мета, яка може відвернути від виконання повсякденних обов’язків. Четвер підходить для спілкування з бюрократами, представниками органів правопорядку, а також потенційними кредиторами.

Риби

Деяким Рибам цей день здасться довгим і нудним. Передбачається купа одноманітних і монотонних справ. Щоб остаточно не зануритися в депресію, вибирайте найяскравіше вбрання, найсмачніший десерт, найоптимістичнішого співрозмовника. Удача передбачається в дрібницях (наприклад, у виборі новорічних подарунків).

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