Що обіцяє нам останній місяць року? Багато хто застиг в очікуванні закінчення неприємностей. Увесь світ сподівається тільки на краще, адже 2020 рік був дуже складним і виснажливим. Та якщо ви хочете, щоб ваші плани реалізувалися вдало, потрібно знати, коли варто відкласти справи на потім. Адже залежно від місячного циклу і місячної фази може змінюватися самопочуття людини і навіть стан її здоров’я. Читайте в нашому матеріалі місячний календар вдалих днів у грудні 2020. І нехай збудуться всі ваші мрії!

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Вдалі дні в грудні 2020 року

В останньому місяці року вдалих днів не так і багато. Утім, як і невдалих. У більшості випадків на нас чекають нейтральні дні, які не віщують нещастя, проте й удача також не поспішає балувати своєю увагою.

Найбільш сприятливими датами в грудні є 12, 19, 24-26, 28 числа. Особливу увагу варто приділити 19 і 26 грудня. У ці дні можна планувати поїздки, підписання важливих договорів, купівлю нерухомості та реалізацію складних завдань, а також утілення в реальність усіх бажань. Успіх супроводжуватиме на кожному кроці, а вплив Місяця на організм буде мінімальним.

Несприятливі дні в грудні 2020 року

Невдалих днів у грудні 2020 року мало. 2, 4, 6, 11 і 31 числа досить складні. Особливу увагу варто приділити 4 грудня. Це критичний день. У цей час краще відмовитися від будь-якої роботи і віддати перевагу відпочинку.

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