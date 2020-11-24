Гороскоп на 25 листопада 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Що чекає на кожен знак зодіаку? Кому треба перестати бачити у всьому негатив, а хто, нарешті, дочекався щасливого періоду в житті? Читайте гороскоп на 25 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овен

У Овнів цього дня, імовірно, не буде нерозв’язних завдань. Варто лише захотіти, і без великих труднощів перед вами впаде навіть найнеприступніша фортеця. Не порушуйте особистого простору близьких членів родини, не конфліктуйте з начальством, не йдіть на поводу в зухвалої і безпринципної людини. Уникайте довгих поїздок на транспорті. У світі ― коронавірус!

Телець

Тельцям 25 листопада не варто забувати про хороше виховання. Швидше за все, відбудеться ситуація, у ході якої захочеться голосно кричати, доводячи свою правоту. Бурхливі емоції можуть спровокувати неприємності і в особистих, і в професійних справах.

Близнюки

Близнюкам у цей день слід звільнитися від психоемоційних кайданів. Не піддавайтеся тиску старших і молодших членів сім’ї, не ведіться на провокації навіжених друзів, не ставайте маріонеткою в руках професійних маніпуляторів. Є шанс, що після полудня надійде низка новин, пов’язаних із подальшим перебуванням на нинішній посаді. Імовірно, йтиметься про щось приємне.

Рак

Раки можуть пропустити щось по-справжньому важливе. Можливо, мова про досягнення близьких членів сім’ї, які ви пропустили через неймовірну завантаженість на роботі. День вдалий для організації домашнього святкування.

Лев

Деякі Леви в цей день будуть насилу відрізняти правду від вигадки. Є ризик, повіривши в чиїсь гарні обіцянки, зазнати великих збитків або втратити баланс емоцій. В іншому ця середа може стати благодатним ґрунтом і для представників творчих професій, і для учнів, і для ділків.

Діва

У Дів 25 листопада не передбачається нічого, що можна зарахувати до розряду особливо важливих подій. Швидше за все, день мине в нескінченних справах, до яких може додатися необхідність доглядати за старшим членом сім’ї або дитиною.

Терези

Терезам може знадобитися чиясь мудра порада. Швидше за все, доведеться долати фінансовий дефіцит або думати про те, як порозумітися з якоюсь складною особою. Тим, хто поки самотній, не рекомендується починати спонтанні стосунки (є ризик, що вони виявляться драматичними).

Скорпіон

Скорпіонам 25 листопада не бажано потурати своїм слабкостям і шкідливим звичкам. Також треба контролювати свої слова, вступивши у відповідальний діалог, на переговорах чи співбесіді. Середа не надто підходить для довгих поїздок, великих покупок, спроб провести апгрейд домашнього обладнання.

Стрілець

Стрільці в цей день не застраховані від казусних і заплутаних ситуацій. Буде корисно на якийсь час забути про свою природну прямолінійність. Можливо, обхідні шляхи доведеться шукати і в спробах нормалізувати сімейне життя або в прагненні позбутися фінансового дефіциту. Стрільцям старшого віку не слід довіряти «чудо-лікарям», які ведуть мовлення з блакитного екрану, або провідним блогерам у віртуальному просторі. У одинаків цього знака є шанс на цікаву зустріч.

Козеріг

Багато Козерогів проявлять невміння (неготовність) іти на компроміс. Це може трохи нашкодити в особистих або професійних справах (особливо в реалізації колективних проєктів). Якщо на середу призначено якийсь захід, варто заздалегідь продумати вбрання.

Водолій

Водоліям у цей день можна сміливо довіритися своїй інтуїції. Особливо цінні рекомендації вона, ймовірно, дасть у процесі нових знайомств. Самотні Водолії отримають шанс на доленосну зустріч, хтось розкриє в собі новий талант, хтось раптово прославиться ― досягне успіху в бізнесі або творчій сфері.

Риби

Риб може захопити якесь незвичайне суспільне починання. Ймовірно, це хобі не отримає схвалення з боку близьких членів сім’ї. Не виключені й інші розбіжності (наприклад, через план новорічних урочистостей або через список найближчих витрат).

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