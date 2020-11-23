Церемонія оголошення переможців конкурсу «Partnership for Sustainability Award» відбудеться 26-го листопада в онлайн-форматі.

Кампанія «Партнерство заради сталого розвитку» започаткована мережею Глобального договору ООН в Україні і має на меті просувати Цілі сталого розвитку і сприяти партнерству між бізнесом, бізнес-асоціаціями, урядами, громадянським суспільством та академічними установами.

Вручення нагороди проходить третій рік поспіль, цьогоріч ― уперше в онлайн-форматі. Реєстрація на захід уже відкрита. Переможців оголошуватимуть зірки українського шоу-бізнесу, представники української влади та головного офісу Глобального договору ООН. Також до церемонії долучиться Пол Полман, заступник голови Глобального договору ООН, екс-СЕО компанії Unilever та ексголова Світової Ради компаній зі сталого розвитку.

На конкурс 2020 року було подано безпрецедентну кількість заявок, особливо тішить підвищення цікавості до українського проєкту з боку іноземних країн. Участь у цьогорічному конкурсі крім України беруть компанії з Білорусі, Македонії, Польщі й Туреччини.

Журі, що оцінює проєкти, також міжнародне: Reid Steadman, директор і керівник відділу ESG S&P Dow Jones Indices; Judy Njino, виконавча директорка та координаторка Мережі ГД ООН у Кенії; Ayman Chowdhury, голова Секретаріату Глобального договору ООН у Канаді; Antonio Hautle, виконавчий директор ГД ООН у Швейцарії та Ліхтенштейні; Rachel Panaino, виконавча директорка ГД ООН у ОАЕ.

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Переможців буде оголошено в категоріях: Суспільство, Планета, Мир, Економічний розвиток і Подолання пандемії COVID-19.

До участі в конкурсі були допущені приватні компанії, некомерційні організації та місцева влада, що реалізували чи продовжують роботу над соціальним проєктом у партнерстві з представником іншої групи стейкхолдерів.

Нагорода «Партнерство заради сталого розвитку» покликана дати моральний поштовх керівництву і працівникам бізнес-компаній, а також уряду дотримуватися у своїй діяльності Цілей сталого розвитку та проводити соціальні кампанії, що можуть удосконалювати світ уже сьогодні.

Подані на участь проєкти будуть опубліковані у спеціальному виданні, повністю присвяченому цьогорічним кейсам.

Найкращі минулорічні практики ввійшли до Національного добровільного огляду, який Україна вперше подала на Політичний форум з питань сталого розвитку.

Організатором заходу «Partnership for Sustainability Award» є Мережа Глобального договору ООН в Україні. Інформаційний партнер – медіагрупа StarLightMedia, що є лідером телеперегляду і учасником Глобального договору ООН в Україні.

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