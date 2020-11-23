Зовсім скоро настане, мабуть, найочікуваніше свято — Новий рік. А щоб його зустріти якнайкраще, пропонуємо ознайомитися з конкурсами на Новий рік 2021. І нехай ця ніч буде веселою і щасливою, а прийдешній рік принесе нам усім багато радості, здоров’я, щастя, свободи і закінчення карантину. Подробиці читайте в матеріалі.

Конкурси На новий рік 2021 для дорослих

«Портрет Білого Бичка»

Реквізит: пластилін, великі одноразові тарілки, хустки для зав’язування очей.

Гостей можна поділити на 2―3 команди по 2 особи або по одному ― усе залежить від кількості людей на святі. Конкурсантам видають уже м’який пластилін і тарілки. Завдання конкурсу: із зав’язаними очима виліпити портрет Білого Бика. Переможця обирають голосуванням.

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«Черево Бика»

Реквізит: широкі сорочки, пояси, різне гарчір’я для набивання черева.

Учасників ділять на 2 команди по кілька людей. На конкурсантів надягають широкі сорочки, підперізують їх, зав’язуючи на бантик, трохи відтягуть тканину для місткості і набивають різними речами. Під веселу музику ( «Макарена», «Ламбада» тощо) учасники повинні спробувати розв’язати одне в одного пояси і «випатрати» черево Бика.

«Найкращий символ нового року»

Реквізит: багато деталей костюмів для Бичка.

Гостей можна поділити на команди або просто запросити 3―4 людини. На першому етапі учасники повинні з мішка, у якому лежать складники костюма Білого Бика, не дивлячись, по черзі вибрати собі кілька деталей і надіти на себе. Після чого кожен учасник повинен вигадати автобіографію Бика, обов’язково коментуючи ті частини костюма, які він витягнув із мішка.

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«Найкращий тост»

Реквізит: ручка, аркуші паперу.

Гостей ділять на 2 команди, і кожна із них повинна придумати хвалебний тост для символу року Бика.

«Добудь їжу»

Реквізит: заплутана мотузка, чаша з цукерками, три стільці.

Ведучий обмотує стільці мотузкою, можна акуратно, а можна більше сплутаним способом, головне ― залишити просвіти для рук. Між стільцями ставлять чашу з цукерками. Гостей ділять на кілька команд. Від кожної запрошується по одній людині, яка повинна, не торкаючись мотузки руками, дістати якомога більше цукерок. Якщо учасник доторкається, цукерка повертається назад.

«З’їж, Бичку, сосиски»

Реквізит: 3―4 сосиски на одного учасника, одноразові тарілки кожному, соус.

Сосиски викладають на одноразову тарілку перед кожним учасником. Людина без рук повинна на швидкість (поки звучить музика) якомога спритніше з’їсти вміст тарілки, вмочивши кожну сосиску в соус.

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Конкурси на Новий рік 2021 для дітей та сім’ї

«Годинник б’є 12»

Реквізит: аркуші паперу, ручка або олівець.

Кожному охочому видається аркуш паперу і ручка. Завдання: протягом 12 секунд намалювати якомога більше символів Нового року: ялинка, подарунок тощо. Перемагає той, хто намалював найбільшу кількість святкових атрибутів.

«Правда? Ні, брехня!»

Для цього конкурсу реквізит не потрібен. Ведучий ставить різні запитання, які стосуються теми Нового року. Наприклад: «Що ми прикрашаємо перед Новим роком?», «Що запускають у небо, святкуючи Новий рік» тощо. Гості повинні відповідати, але їхні відповіді мають бути неправильними. Той, хто в підсумку дасть найбільше правдивих відповідей, повинен виконати одне бажання гостей.

«Улюблене число»

Реквізит: аркуші паперу, ручка або олівець.

Кожен із гостей на листочку пише своє улюблене число або ту цифру, яка спала на думку. Потім ведучий починає ставити запитання по черзі кожному, відповіддю на яке буде число на аркуші. Відповідати на запитання гість повинен, піднімаючи аркуш і голосно називаючи написане на ньому число. Приклад запитань: «Скільки вам років?», «Скільки разів на день ви їсте?», «Скільки у вас пальців на лівій нозі?», «Скільки ви важите?», «Скільки літрів води можете випити?» тощо.

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