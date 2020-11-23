Гороскоп на 24 листопада 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Що очікує на кожен знак зодіаку? Кому потрібно перестати бачити у всьому негатив, а хто, нарешті, дочекався щасливого періоду в житті? Читайте гороскоп на 24 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овен

День зажадає від вас максимальної концентрації і сил. Питання, що виникатимуть, не будуть життєво важливими, але на їхнє вирішення піде багато часу та енергії. Намагайтеся дотримуватися дистанції з оточенням і не приймати все сказане на віру.

Телець

День виявиться для вас досить важким. Кохана людина може завдати чимало клопоту. Та не варто приймати її витівки близько до серця. Постарайтеся знаходити для себе приємні заняття. Уникайте нових знайомств, вони навряд чи виявляться вдалими.

Близнюки

На цей день можна будувати серйозні плани, давати обіцянки своїм діловим партнерам, займатися пошуком інформації і заводити нові зв’язки. Використовуйте цей час для поновлення реальних і віртуальних контактів. Не ігноруйте порад і настанов більш досвідчених людей.

Рак

За складні справи варто братися лише в тому випадку, якщо у вас є надійні помічники. Образи і розбіжності можуть виникнути на особистому фронті. Не варто бути надто відвертими навіть з близькими людьми: все сказане обернеться проти вас у майбутньому.

Лев

Ви зможете здійснити багато що із задуманого. Якщо відчуєте, що не все гладко виходить, не варто йти напролом. Силою ви навряд чи досягнете результату. Потрібно більше слухати і менше висловлювати свою думку. Зараз вдалий час для відпочинку, подорожей, а також для нових знайомств.

Діва

Ніяких серйозних емоційних потрясінь екстрасенси вам не обіцяють. День пролетить швидко і непомітно, якщо ви самі не станете штучно створювати собі проблеми. Постарайтеся якомога частіше бувати на свіжому повітрі, бажано в компанії приємних вам людей.

Терези

В особистому житті сімейних представників цього знака сьогоднішній день може бути досить напруженим. Якщо в поведінці коханої людини вас щось не влаштовує ― зберігайте спокій. Діалог ― найкращий метод, щоб пояснити свою позицію. Уникайте з’ясування стосунків на підвищених тонах.

Скорпіон

Варто обмежитися нескладними справами, а від важливих масштабних починань поки краще відмовитися. Уникайте фізичних, емоційних і серйозних розумових навантажень.

Стрілець

День підходить для переговорів, обговорення довгострокових планів і ділових зустрічей. Займіться пошуком необхідної інформації. Варто утриматися від покупок, яких особливо не потребуєте. Тримайте свої емоції під контролем.

Козеріг

Для професійної діяльності цей день буде сприятливим. Якщо ви не задоволені взаєминами з коханою людиною, то спочатку варто розібратися в собі, а не нагнітати обстановку даремно.

Водолій

Якщо з кимось на цей момент не вийде домовитися, то і не намагайтеся достукатися до такої людини. Краще відкласти вирішення питання. В іншому разі конфлікт не дасть знайти вихід із ситуації. Зате компенсацією буде спілкування з коханою людиною.

Риби

Вам знадобиться допомога колег або знайомих, і ви обов’язково її отримаєте. Найбільш перспективними будуть справи, пов’язані з переговорами та укладенням угод. Також день сприятливий для всього, що пов’язано з особистим життям. Не виключені нові цікаві знайомства.

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