Як правильно почати і завершити прийдешній тиждень? На кого чекають кардинальні зміни? Читайте детальний астрологічний прогноз у гороскопі на тиждень з 23 по 29 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Початок тижня буде багатим на зустрічі й нові знайомства. Постарайтеся розумно розподілити час на роботу, друзів і відпочинок. Не беріть на себе занадто багато справ, оскільки ніхто не звинувачуватиме вас у ліні й недоробках. Ви зустрінете на цьому тижні чудову людину. Відбудеться це тоді, коли ви найменше очікуватимете.

Телець

Цього тижня на Тельців чекають вдалі покупки, які принесуть чимало позитивних емоцій. Купувати можете все що завгодно ― від одягу до нерухомості. Успішними також будуть інвестиції в бізнес. У майбутньому вони вам допоможуть отримати непоганий прибуток. Від кредитів краще відмовитися.

Близнюки

Новий тиждень для Близнюків буде досить сприятливим. Усі ваші добрі вчинки повернуться до вас сторицею. Слідкуйте за своїм характером і емоціями. Вам щаститиме, тому насолоджуйтеся своїм успіхом. У вас з’явиться додаткова мотивація і впевненість у всьому, за що ви беретеся. Виділіть серед тижня час на покупки. Шопінг принесе вам купу позитивного настрою. Рекомендується інвестувати гроші в навчання.

Рак

Екстрасенси радять Ракам цього тижня довіряти своїй інтуїції на всі 100%. Не варто відкладати справи на потім, інакше їх може накопичитися така гора, що ви не зможете виконати все і відразу. Окрім робочих і буденних справ не забувайте спілкуватися з сім’єю. Цей тиждень ― вдалий час, щоб вирішити болючі питання і пробачити тим, з ким ви посварилися.

Лев

Екстрасенси рекомендують Левам не бути ледачими весь тиждень, бо на вас чекає приємна перспектива в кар’єрному зростанні. Сміливо беріться за нові і складні проєкти на роботі, результати ви побачите зовсім скоро, і вони вас дуже порадують. Не робіть геть усе самотужки. Якщо спробуєте правильно розставити пріоритети, продуктивність буде значно вищою.

Діва

Цей тиждень для Дів стане одним з найспокійніших за довгий період часу. Всі ваші проблеми владнаються самі собою. Також на Дів чекає приємна романтична пригода. Ваше завдання ― не тільки прийняти нові виклики долі, а й отримати від них велике задоволення.На роботі на вас чекає професійний успіх. Сумлінно виконуйте свої обов’язки і не соромтеся запитати поради в авторитетної людини.

Терези

Цього тижня Терезам треба чітко йти до своєї мрії. Вам варто відновити свій життєвий баланс і рухатися по тому вектору, який вам справді важливий. Цілком імовірно, що той список справ, який вам доведеться виконати на роботі, трохи зіб’є вас зі шляху, однак не забувайте про те, що є невідкладні завдання, які ви повинні зробити.

Скорпіон

Новий тиждень для Скорпіонів сприятливий для завершення розпочатих справ. Зірки запевняють, хоч би за що ви взялися ― у вас усе вийде. У любовних стосунках усе буде чудово. Самотні представники знаку нарешті зустрінуть своє кохання.

Тиждень не принесе вам значних фінансових надходжень, тому зірки радять стежити за своїми витратами.

Стрілець

Листопад вимагає від Стрільців упевненості у власних силах і активності. Ваше професійне життя вас сильно порадує, ви знайдете нові ідеї і почнете цікавий спецпроєкт, якщо докладете до цього максимум зусиль. Зосередьте всю свою увагу на інтелектуальному розвитку, через деякий час ви подякуєте собі за те, що здобули нові знання.

Козеріг

У вашому житті починається яскравий період, коли ви можете змінити все на краще. Вам лише треба бути цілеспрямованим і точно знати, що вам потрібно. Буде корисно побути наодинці зі своїми думками і запитати себе, чого ви насправді чекаєте від стосунків зі своєю другою половинкою. Для того, щоб відчувати себе бадьорим і повним сил, вам потрібно займатися спортом і приділяти достатньо часу сну. Вам варто оточувати себе цікавими і позитивними людьми для того, щоб ваш настрій був завжди на висоті.

Водолій

Цього тижня Водолії будуть дуже домашніми, вони захочуть якомога більше часу проводити вдома з гарною книгою і фільмом. Це допоможе їм почуватися якнайкраще. Робота ваша буде спокійною, ви будете насолоджуватися атмосферою, навіть якщо у вас будуть горіти дедлайни. Якщо до вас звернуться по допомогу ― будьте люб’язні і допоможіть своїй колезі.

Риби

На Риб на початку тижня чекає сприятливий період для покупок. Порадуйте себе і близьких оновленням інтер’єру, але пам’ятайте, що великі покупки робити не варто. Проблеми можуть загальмувати вашу роботу і практично довести до стресу. Варто кинути сили на вирішення старих проблем.

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