Гороскоп на 23 листопада 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Що очікує на кожен знак зодіаку? Кому потрібно перестати бачити в усьому негатив, а хто, нарешті, дочекався щасливого періоду в житті? Читайте гороскоп на 23 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овнам понеділок, швидше за все, здасться досить монотонним. Як варіант, можна поїхати незнайомим маршрутом, або відвідати давніх друзів, освоїти незвичайне хобі, відвідати популярні тренінги або знайти інші джерела позитиву. Сімейним Овнам є сенс сховатися від зовнішнього світу в компанії своєї половинки.

Телець

У Тельців 23 листопада може зрости особиста чарівність. Це відмінний фундамент, щоб заводити романтичні і ділові знайомства, спілкуватися, жартувати, організовувати різноманітні заходи, влаштовувати розіграші для близьких друзів.

Близнюки

Близнюкам у цей день не рекомендується ставити експерименти в коханні. Імовірно, щось піде трохи не так, і результат цих експериментів виявиться непередбачуваним. Найкращий сценарій понеділка ― повернення до справ, які постійно відкладали на потім.

Рак

Ракам у цей день може усміхнутися удача. Можливо, хтось виграє в лотерею, хтось знайде спонсора для своїх креативних ідей. Деякі Раки з вигодою позбудуться старих речей, продавши їх через популярну дошку оголошень. Понеділок підходить для великих покупок. Це оптимальний період для тих, хто вирішив оновити інтер’єр, придбати автомобіль або нерухомість.

Лев

Леви в цей день можуть сміливо брати участь у будь-яких видах змагань. Шанс на успіх дуже великий, але багато чого залежатиме від власної кмітливості (сміливості, сили, завзяття). Вечір понеділка, швидше за все, завершиться в колі близьких людей.

Діва

Багатьом Дівам у цей день захочеться сяйнути красномовством, дотепністю і красою. Є шанс привернути велику громадську зацікавленість, якщо заздалегідь подумати про найбільш вдале вбрання (зачіску, вигідну поведінку загалом). Не слід судити людей по одягу.

Терези

Терези в цей день не застраховані від дрібних життєвих проблем. У жодному разі не займайтеся ремонтом, якщо в ньому не сильні (особливо, якщо йдеться про несправні електроприлади). Може спровокувати розчарування візит до перукаря, косметолога або купівля якихось побутових приладів.

Скорпіон

Скорпіонам 23 листопада 2020 року корисно довше поспати, вволю поїсти або побалувати себе чимось приємним. Важливо повністю відновити фізичний і емоційний потенціал, витрачений протягом вихідних. Не відкидайте запрошення на якесь торжество.

Стрілець

Стрільці в понеділок, швидше за все, будуть трохи неповороткі. Високий ризик стати жертвою осінньої хандри. Не можна виключати, що причиною апатії стане втома від напруженого графіку життя. У всіх цих ситуаціях буде корисно на якийсь час змінити обстановку.

Козеріг

Козерогам у цей день рекомендується піти на закупи. Є висока ймовірність, що вдасться придбати багато цінних речей за зниженою ціною. Удача також передбачається у сфері почуттів. Дійте, якщо є мета підкорити якусь сувору особу протилежної статі.

Водолій

Деякі Водолії 23 листопада будуть занадто прискіпливі. Постарайтеся не зіпсувати понеділок ні іншим, ні собі. Перш ніж когось критикувати, подумайте: чи така потрібна ця критика. Небажано давати поради рідним, зловживати довірою старшого родича.

Риби

Риби в цей день зможуть ненароком проникнути туди, де і не планували опинитися. Висока ймовірність стати випадковим свідком конфлікту найближчих сусідів або несподівано розкрити чийсь секрет. Постарайтеся скоріше переключити увагу на щось інше. Є сенс зайнятися справами сім’ї, навести порядок у документах чи особистих речах.

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