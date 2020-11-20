21 листопада в 9:30 у ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проекту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, що потрібно знати про проект «Холостячка», а також як пройшли зйомки нового кліпу Ірини Федишин. Детальніше читайте в матеріалі.

У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 21 листопада 2020 роки ви дізнаєтеся:

Найсвіжіші новини про реаліті «Холостячка» – дайджест.

Як пройшли зйомки нового кліпу Ірини Федишин?

Що ховає в своєму авто Тоня Матвієнко – ревізія авто

Хто з зіркових дітей домігся успіху і став таким же популярним, як і батьки?

Як Женя Кот прокоментуйте найпопулярніші чутки про себе?

Хто із зірок страждав від депресії і як вони з нею боролися?

Хто з селебріті виграв бій із зайвими кілограмами?

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