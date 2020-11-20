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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 21.11.2020

20.11.2020

21 листопада в 9:30 у ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проекту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, що потрібно знати про проект «Холостячка», а також як пройшли зйомки нового кліпу Ірини Федишин. Детальніше читайте в матеріалі.

У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 21 листопада 2020 роки ви дізнаєтеся:

  • Найсвіжіші новини про реаліті «Холостячка» – дайджест.
  • Як пройшли зйомки нового кліпу Ірини Федишин?
  • Що ховає в своєму авто Тоня Матвієнко – ревізія авто
  • Хто з зіркових дітей домігся успіху і став таким же популярним, як і батьки?
  • Як Женя Кот прокоментуйте найпопулярніші чутки про себе?
  • Хто із зірок страждав від депресії і як вони з нею боролися?
  • Хто з селебріті виграв бій із зайвими кілограмами?

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