З настанням осені відразу хочеться переодягнутися з легких суконь у затишний, комфортний і стильний образ. Елементом, який завжди підкреслить жіночність, витонченість і всі ваші принади, є спідниця. Справа залишається за малим: підібрати довжину, фасон і матеріал. Які спідниці в тренді осіннього сезону 2020 року — читайте в нашому матеріалі.

Щороку мода диктує нові правила. Однак деякі елементи зостаються незмінними. Як не крути, шкіра не залишає модні покази, а провідні дизайнери вибирають знову і знову цей матеріал для виробів. Восени 2020 року можна сміливо обирати шкіряну спідницю і мати стильний вигляд. Головне ― правильно підібрати фасон і довжину. Як і раніше, міді користується попитом. І не тільки тому, що так можна приховати свої недоліки. Забудьте, їх у вас немає!

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Якщо ви правильно підібрали спідницю, а до неї взуття, верх і гарний настрій, то ви осяєте своїм шармом міські вулиці. Стьобані вироби вриваються в світ моди і вимагають вашої уваги. Відійдіть від банальних стьобаних курток. Вибирайте спідниці прямого крою до коліна або міді і сміливо обіграйте їх ботфортами. У холодну пору року найбільш безпрограшний і стильний варіант.

Забули про костюмний і офісний стилі? Не дивно. Але мода голосно про це нагадує: спідниця-олівець або спідниця в складку — це тренд осені 2020. Ваші союзники для класичних образів, які можуть стати як ошатними, так і строгими для ділових зустрічей.

Крім костюмних тканин, зверніть свою увагу і на трикотаж. Безумовно, це найбільш затишний і комфортний вибір для осені. Але й не менш вимогливий. Слідкуйте за носінням, щоб не виникало затяжок і ковтунців. Адже за найменших дефектів образ відразу здається в рази дешевшим.

І на десерт залишаємо найбільш інтригуючий і водночас привабливий фасон. Спідниця з розрізом ніколи не виглядає вульгарно, а лише слугує помічницею, яка підкреслить усі ваші принади. Для найсміливіших деякі дизайнери постаралися і зробили розрізи майже до самого стегна.

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