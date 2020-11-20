Гороскоп на 21 листопада 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Чого чекати кожному знаку зодіаку? Кому потрібно стримувати свої емоції, а хто зможе реалізувати всі задумані плани? Читайте гороскоп на 21 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овен

Прекрасний день. Ваша впевненість допоможе вирішити дуже багато проблем. Однак не варто зазнаватися. Ситуація до вечора може різко змінитися.

Телець

Якщо ви проявите свої здібності на роботі і не станете опускати руки за першої ж невдачі, на вас чекає приголомшливий успіх. В особистих стосунках усе стабільно.

Близнюки

На вас чекатиме приємний бонус у вигляді несподіваних фінансових надходжень. Відкладіть ці гроші. Не варто їх тринькати. Навіть якщо сильно хочеться.

Рак

День несе випробування на гординю та егоїзм. Вашу енергійність і цілеспрямованість можуть неправильно зрозуміти партнери. Будьте обережні у своїх висловлюваннях.

Лев

Є ризик невеликих непорозумінь із родичами. Намагайтеся тримати емоції під контролем і не ображайтеся на будь-яке зауваження. Знайдіть свій дзен!

Діва

Прекрасний день, щоб почати ремонт. І нехай вас не бентежить кінець року. Ви все зможете і встигнете, якщо грамотно сплануєте всі витрати.

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Терези

Ваша нервозність у суботу може досягти межі. Щоб згладити гострі кути, спробуйте тримати під контролем усі свої емоції.

Скорпіон

Вам варто перестати роздавати поради направо і наліво. Особливо, якщо вас про це не просять. Через те, що ви не вмієте тримати язика за зубами, може статися сварка з близьким другом.

Стрілець

Спокійний день. Присвятіть його своїм рідним. Проведіть вечір разом за переглядом фільму або настільними іграми. Це зближує.

Козеріг

Є ризик неприємних сюрпризів. Ви можете зустріти людину, яка в минулому вам насолила. Зірки радять ігнорувати таких людей і не відчувати за це провину.

Водолій

День сприятливий для прогулянок, активного відпочинку, зміни обстановки. Швиденько вставайте з дивана і вперед до яскравих вражень.

Риби

У суботу ви зможете в повній мірі проявити всі свої таланти або повністю здійснити задумане. Тільки не здавайтеся. Вперед до мрії!

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