Гороскоп на 20 серпня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Що чекати кожному знаку зодіаку? Кому потрібно перестати бачити в усьому негатив, а хто нарешті дочекався щасливого періоду в житті? Читайте гороскоп на 20 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овен

У будь-якій незрозумілій ситуації не втрачайте самовладання. Ваша сила у вашій стійкості. Якщо виникне необхідність, попросіть допомоги у близьких.

Телець

У п’ятницю ви просто-таки випромінюватимете енергію і життєву силу. На вас рівняється оточення. З чим ми вас і вітаємо.

Близнюки

На вас чекає невелика розмова з начальством. Буде здійснено оцінювання вашої роботи. Однак не варто панікувати. Цілком імовірно, що вас похвалять.

Рак

Вам давно варто проявити себе. Скільки можна сидіти тихо в кутку і мріяти про підвищення? Проявіть сміливість і завзятість.

Лев

Вам варто більше довіряти людям. А ще сміливо говорити про свої бажання. Нехай навіть собі самому. Почніть з малого. А там час покаже.

Діва

Проявіть себе з найкращого боку. Так ви змусите начальство подивитися на вас по-іншому. А там справа і до підвищення дійде.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на листопад 2020 року за знаками зодіаку

Терези

На вас чекає приємний день із безліччю сюрпризів. Нове знайомство може перерости в щось більше. А там і до шлюбу рукою дістати.

Скорпіон

Ви можете поводитись дуже агресивно щодо тих людей, які роблять вам зауваження. Однак іноді варто прислухатися до думки інших.

Стрілець

Завдяки своїй наполегливості ви можете досягти колосальних успіхів. Єдине, що вам заважає, це невпевненість у своїх силах.

Козеріг

Небезпечний день. Є висока ймовірність великих сварок і скандалів. Зірки радять всіляко контролювати свої емоції. Так можна трохи згладити гострі кути.

Водолій

Іноді ви сприймаєте світ крізь рожеві окуляри. Але все ж варто поглянути на нього без прикрас і тверезо оцінити ситуацію.

Риби

Часто ви самі провокуєте скандали, а потім ще й ображаєтеся на інших за це. Спробуйте тримати свої емоції під контролем.

Читайте нас також у Viber і Telegram.