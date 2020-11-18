Сьогодні модні дитячі стрижки ‒ це насамперед прояв індивідуальності та креативності. Однак, обираючи дитячу стрижку, потрібно передусім думати про комфорт дитини. Які ж стрижки для хлопчиків і для дівчаток у тренді в 2020 році? Про це наш матеріал.

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Модні стрижки для хлопчиків 2020

Обираючи модну стрижку для хлопчика, потрібно думати про комфорт дитини. Головні тенденції стрижок в 2020 році ‒ це злегка спрощені варіанти дорослих чоловічих стрижок. Вони виглядають дуже стильно та креативно.

Отже, наймоднішими стрижками для хлопчиків у 2020 році будуть «бокс», «напівбокс», «цезар», «їжачок». Такі стрижки для хлопчиків не тільки модні, але і практичні.

Також дуже гарною стрижкою для хлопчиків у 2020 році залишається «шапочка» і «укорочений боб», а також стрижки з трафаретним малюнком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Для хлопчиків постарше чудовим варіантом будуть стрижки з асиметричною довжиною, з чубчиком і навіть невеликий ірокез буде виглядати дуже стильно. Однак, під час вибору таких стрижок варто бути впевненою в тому, що ваше чадо зможе самостійно доглядати за своїм волоссям. Тому подібні варіанти підійдуть для хлопців середнього та старшого шкільного віку.

У будь-якому разі, вибираючи модну стрижку для хлопчика, слід враховувати структуру волосся, особливості черепа й особисті вподобання дитини. Адже якщо у малюка кучеряве волосся, то нерозумно розраховувати на рівний ірокез або довгий прямий чубчик.

Більше на тему: Модні стрижки на коротке волосся 2020: тренди на рік

Модні стрижки для дівчаток 2020

Щодо модних стрижок для дівчаток, то варіантів тут дуже багато. Найчастіше перукарі працюють із довговолосими принцесами, оскільки всі мами намагаються відростити своїм донькам шевелюру, як у Рапунцель. Однак стрижки на волосся середньої довжини, а також на коротке волосся теж виглядають дуже мило і стильно.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Так, перукарі дуже часто вибирають для дівчаток стрижки з прямим зрізом волосся. Незалежно від того, є чубчик чи ні.

Дуже багато варіантів можна зробити і з чубчиком. Він може бути як коротким, так і довгим, як двостороннім, так і подовженим. Це дає мамі безліч варіантів для зачісок.

Більше на тему: Модні стрижки 2020: тренди на рік

Асиметричні або рвані пасма волосся підійдуть дівчаткам більш старшого віку. Це ідеальний варіант для школярок. У такому віці дівчатка можуть ходити як з розпущеним волоссям, так і заплітати його у хвіст, косу або гульку. У будь-якому разі така стрижка не буде сильно заважати, і дівчинка легко з нею впорається.

Модні стрижки для дівчаток «каскад» і «драбинка» також залишаються на піку своєї популярності. Вони універсальні і навряд чи колись вийдуть із моди.

Також деякі дівчатка в підлітковому віці вибирають стрижки з виголеною скронею. Це досить сміливо та виглядає злегка екстримально. Але не варто забороняти юній модниці. Дозвольте своїй дочці самовиражатися. До того ж в такий складний підлітковий період. Також у цьому віці дівчата дуже часто вибирають такі екстравагантні стрижки, як паж, піксі, ультракороткий боб або боб-каре.

Більше на тему: Модні зачіски на коротке волосся 2020: тренди на весь рік

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