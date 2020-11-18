Гороскоп на 19 листопада 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто припинити підозрювати всіх у вселенській змові, а хто може розслабитися і насолоджуватися життям? Читайте гороскоп на 19 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви трохи розфокусовані. Вам буде важко зібратися. Зірки радять не заморочуватися й дозволити собі слабину. Ви не робот.

Телець

На вас чекає дуже вдалий ранок. Сміливо плануйте важливі зустрічі і переговори. Зірки обіцяють емоційний підйом.

Близнюки

Щоб досягти успіху, вам варто проявити завзятість і наполегливість. Не опускайте руки після першої невдачі. Усе вдасться. Потрібно трохи часу.

Рак

У четвер ваш козир — уміння комунікувати з людьми. Вам вдасться схилити на свій бік навіть найзатятішого супротивника. Скористайтеся цим у своїх цілях.

Лев

Іноді ви звинувачуєте інших у своїх невдачах. А все тому, що хочете отримати результат негайно. Вам варто навчитися чекати.

Діва

Цей день вам варто присвятити спілкуванню. Зірки радять відмовитися від великих покупок і інвестицій. Інакше можна втратити велику суму грошей.

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Терези

Щоб уникнути конфліктів і суперечок, зірки радять не гарячкувати і навчитися слухати інших людей. Світ не налаштований проти вас. Це ілюзія.

Скорпіон

Дуже вдалий день. Вас буде супроводжувати удача. Так що сміливо беріться за реалізацію найамбітніших планів. У вас усе вийде.

Стрілець

Через вашу підозріливість ви часто потрапляєте в неприємні ситуації. Щоб виправити це, перестаньте підозрювати всіх і кожного. Світ не настільки поганий.

Козеріг

Вам доведеться впоратися з невеликими неприємностями. Однак завдяки оптимізму ви миттєво вирішите всі питання, які виникнуть. А їх буде багато.

Водолій

Ви дуже поспішаєте швидше закрити всі справи і питання. Однак іноді варто просто відпустити ситуацію. І справа сама налагодиться.

Риби

День розпочнеться з приємного сюрпризу. У четвер вам щаститиме. Так скористайтеся цим на повну. Живіть собі на втіху. Ви заслужили.

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