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Привітання з Днем студента 2020 у віршах та картинках

17.11.2020

Сьогодні  17 листопада – відзначають Міжнародний день солідарності студентів. Цього свята з нетерпінням чекає вся молодь! Тому редакція STB.UA, згадуючи свої студентські роки і саму історію цього знаменного дня, зробила підбірку поздоровлень. Детальніше  в матеріалі.

день студента

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Цієї неділі, 17 листопада, в Україні студенти відзначать своє свято. Нарешті можна просто відпочити від навчання і розслабитися. Крім цього, важливо не забувати самі корені, чому це свято взагалі з’явилося на світ. Дату для нього обрали в пам’ять про чеських студентів, які були вбиті нацистами-окупантами під час протестної акції в 1939 році. 17 листопада німці заарештували понад тисячу студентів в Празі активістів стратили, а всіх інших відправили в концтабір.

Повертаючись до свята та привітань! Напевно, найвеселіші і діяльні часи в житті людини, це студентські роки, роки звершень, внутрішніх поривів та розчарувань. Кожен день несе щось нове, незвичайне, свіже в сприйнятті. І не біда, навіть якщо вже і не студент зовсім, головне всередині не втратити те, що пов’язує воєдино студентське братство.

Привітання з Міжнародним днем студента у віршах

***

Вітаю з Днем студента!
Більше пам’ятних моментів,
Життя легкого, безтурботного,
Щоб спати, хоч греблю гати,
Щоб заліки всі автоматом,
Курсові без плагіату,
Щоб іспити здавалися,
А в заліковці красувалися
Тільки вищі з балів,
Щоб рік пройшов на славу!

***

Що студенту побажати?
Сесії легко здавати,
Ніколи не сумувати
І заліки отримувати.

Бути впевненим у собі,
У дошки – як на стрільбі.
Щоб на серці позитив,
А в ідеях – креатив.

***

У заліковці буде нехай «відмінно»
І всі предмети – «автомат»,
Щоб з вдячністю лише особисто
Тебе зустрічав би деканат.

Щоб це життя студента вічно,
Здавалася ніби солодкий сон.
І щоб в кінці навчання
В руках був червоний твій диплом!

Привітання з Міжнародним днем студента в картинках

день студента

день студентадень студентадень студентадень студента

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