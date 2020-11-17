Гороскоп на 18 листопада 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Хто має звернути увагу на свій емоційний стан, а кому варто поглянути страхам в обличчя? Читайте гороскоп на 18 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вам варто задуматися про своє майбутнє. Чи справді ви займаєтеся тим, чим хочете. 18 листопада — ідеальний день, щоб змінити вид діяльності.

Телець

У першій половині дня висока ймовірність сварок. Деякі люди вас дратують. І ви їх — теж. Щоб уникнути конфліктів, просто промовчіть.

Близнюки

Щоб досягти відмінних результатів, одного везіння замало. Потрібно ще добряче попрацювати. Проявіть завзятість. Повірте, вам воздасться.

Рак

У середу ви можете зіткнутися з серйозними неприємностями — обманом, втратами і провокаціями. Бережіть нерви, інакше можуть загостритися давні хвороби.

Лев

Вам усміхнеться удача: ви зможете вирішити питання, які не давали вам спокою останні кілька місяців. Зірки радять не вестися на провокації.

Діва

Притримайте коней. Ваша надмірна активність і бажання бути першими іноді заважають і дратують інших. Терпіння — ваш козир. Так скористайтеся ним.

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Терези

Вам варто приділити більше часу своїм близьким і родичам. Зателефонуйте батькам. Можливо, зазирніть до них у гості і допоможіть у побутових справах.

Скорпіон

Вам варто проявити більше терпіння. Під лежачий камінь вода не тече. Так що не чекайте, коли проблеми вирішаться самі собою.

Стрілець

Варто відкласти угоди і великі витрати. Є загроза крадіжок і дрібних втрат. Зірки радять зовсім не ходити по магазинах. Потрібно перечекати.

Козеріг

На Козерогів чекає приємне знайомство. Також на вашому порозі може з’явитися давній знайомий, який допоможе вирішити деякі питання.

Водолій

Можливі несподівані проблеми зі здоров’ям. Відмовтеся від крайнощів у роботі й особистому житті. Зірки радять не гнати коней, а придивитися і почекати. Час на вашому боці.

Риби

Коли вам захочеться втекти від проблем, подумайте, чи не зробите ви собі тим самим гірше. Подивіться своїм страхам в очі. Час настав.

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