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«Продається будинок з собакою»: анонс 1―2 серій

16.11.2020

Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії романтичного серіалу «Продається будинок з собакою». Читайте анонс 1―2 серій фільму «Продається будинок з собакою» просто зараз!

 Поліна в один момент залишається без коханого, роботи і орендованої квартири. Це засмучує її набагато більше, ніж звістка про смерть батька, на якого вона ображена з дитинства і з яким не спілкувалася останні п’ять років. Поліна їде на малу батьківщину, щоб скоріше продати його будинок, повернутися і знову завоювати своє місце під сонцем у великому місті.

Проте саме в батьківському домі героїня усвідомлює, як помилялася щодо своєї сім’ї. Там же на дівчину чекає і доленосне знайомство з лікарем-ветеринаром Валерієм. Чи дадуть вони шанс одне одному на взаємні і щирі почуття або ж повернуться в колишнє життя?

Режисер: Тарас Дудар.

У ролях: Антон Батирев, Зоряна Марченко, Михайло Досенко, Юлія Врублевська, Людмила Загорська.

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