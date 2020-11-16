Що чекає на всіх знаків зодіаку в особистому житті — підкажуть зірки. А щоб не наробити дурниць і помилок, читайте любовний гороскоп на листопад 2020 року від екстрасенсів СТБ!

Овен

У коханні ви отримаєте благословення від зірок. Новий партнер зробить щасливими одинаків, а люди в парі зможуть відчути наново смак пристрасті, близькості, ніжності. З 15 листопада існує ризик стресу в стосунках: дайте душі простір і дозвольте розуму підштовхувати на деякі вчинки.

Телець

У листопаді в любовних справах буде все немов у романтичному кіно. З 12 числа ви переконаєтеся в чесності і чистих намірах вашої другої половини. А ось самотні представники знака відвідуватимуть захопливі зустрічі. Можливо, вони приведуть до створення сім’ї. Але тільки якщо ви правильно розставите пріоритети.

Близнюки

У перші три тижні листопада у вас можуть виникнути проблеми в особистому житті. Якщо ви хочете отримати максимальну віддачу від партнера, вам треба провести з ним побільше часу без ґаджетів і галасливих компаній. Зараз є можливість налагодити контакти і врятувати цю історію кохання. Навчіться слухати і чути.

Рак

У перші дні листопада у вас виникне слабкість. Не просіть зараз більше від другої половини, ніж вам потрібно! Будьте милі і ввічливі. З 22 листопада у вас буде затишшя. Усе налагодиться або зовсім зійде нанівець. Але щоб уникнути втрат, постарайтеся не провокувати конфлікти і сварки на рівному місці.

Лев

Леви стали максимально привабливими. Ви чарівні! Листопад — це найкращий час, щоб отримати бажане. Багато представників протилежної статі будуть раді поборотися за ваше серце. Однак зірки попереджають, що перше враження буде оманливим. Будьте уважні, щоб не обпектися і не зробити собі ж боляче.

Діва

До 20 листопада у Дів виникне розчарування. Але ви з ним упораєтеся, адже вас буде підтримувати дуже важлива людина. Зверніть свою увагу на неї. Це нагадає чарівний любовний напій. Спочатку ви вгамуєте свої потреби в увазі, а після можете закохатися на все життя.

Терези

У листопаді ви знайдете правильне поєднання відданості і незалежності. Нове кохання нагадає романтичний фільм. І вірте зіркам, вони вас не обманюють. Партнер налаштований серйозно і готовий на все, навіть іти на поступки. Тому вам легко буде поєднувати особисте життя і роботу.

Скорпіон

З 15 листопада у вашому житті очікуються справжні зміни. Самотні Скорпіони несподівано зустрінуть цікавих людей, які, в свою чергу, проявлять до вас великий інтерес. А ось у сімейних представників знаку є час одне для одного! Скористайтеся цим.

Стрілець

До 20 листопада зірки будуть розташовані так, що життя виконає ваше найбільше бажання в коханні. Якщо у вас уже є кандидат мрії, кохання з ним стане ще красивішим. На жаль, 21 числа може відбутися великий скандал, який все зведе нанівець. Будьте уважними і тактовними.

Козеріг

Ваш сум за коханням і минулими стосунками не залишають ваше серце. Але Козерогам необхідно бути холоднокровними і займатися собою. У листопаді вам не варто вдаватися до будь-яких дій в особистому житті. Тому не ведіться на казки з боку протилежної статі.

Водолій

Водолії, ви повинні більше прислухатися до своїх почуттів і дозволити близькості оволодіти всією ситуацією. Повірте, багато роздумів на тему особистого життя — це не робота над взаєминами. Довіртеся серцю, воно каже правду.

Риби

Для Риб листопад буде максимально романтичним. Ви готові до створення сім’ї, але сумніваєтеся у відповіді партнера. Зірки рекомендують починати більше говорити про сім’ю, майбутнє, розвідати ґрунт. Ба більше, давайте другій половині зрозуміти, що ви кохаєте без пам’яті. Адже воно так і є!

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