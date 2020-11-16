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Гороскоп на 17 листопада 2020 року

16.11.2020

Гороскоп на 17 листопада 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Чого чекати кожному знаку зодіаку? Кому потрібно притримати свої емоції, а на кого чекає вдалий день? Читайте гороскоп на 17 листопада від екстрасенсів СТБ.

гороскоп

Овен

Овнам варто бути більш уважними до близьких людей. Є ризик серйозних сварок. Однак, якщо ви зможете погасити негатив і емоції, то скандалу вдасться уникнути.

Телець

Тельцям краще присвятити день вирішенню дрібних побутових проблем. У вас накопичилося багато роботи, закрити яку треба негайно.

Близнюки

У вівторок на вас чекає творчий підйом. Ви з легкістю втілите в реальність усе задумане і навіть зможете створити шедевр.

Рак

Напружений день, оскільки доведеться витрачати час і сили на невирішені проблеми в стосунках із колегами або близькими людьми. Спробуйте проявити гнучкість.

Лев

Ви все приймаєте занадто близько до серця. Через це можете накрутити себе так, що зіпсуєте день не тільки собі, а й близьким людям.

Діва

Зірки радять звернути особливу увагу на поведінку деяких колег. Конкуренти явно задумали підставу. Будьте пильні.

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Терези

Цей день можна ділити на дві половини: невдалу першу і вдалу другу. Намагайтеся не звертати уваги на дрібні негаразди. Так ви збережете собі нерви.

Скорпіон

Є ймовірність виникнення конфліктів як на роботі, так і вдома. Щоб уникнути скандалів, зірки рекомендують не вступати в суперечки. Все одно правда на вашому боці.

Стрілець

Зірки радять зберігати свої фінанси. Можливі невеликі труднощі. Тож зайві гроші знадобляться.

Козеріг

На вас чекає серйозна розмова з начальством. Однак незалежно від її результату увечері ви одержите підтримку від коханої людини або близького друга.

Водолій

Прекрасний день. Вас усюди супроводжуватимуть везіння і позитивна атмосфера. Ви встигнете багато зробити, зокрема й підігнати хвости.

Риби

Невирішені проблеми або невиконані зобов’язання зажадають від вас максимальної активності і швидкості реакції. Не відкладайте справи на потім.

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