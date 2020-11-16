Гороскоп на 17 листопада 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Чого чекати кожному знаку зодіаку? Кому потрібно притримати свої емоції, а на кого чекає вдалий день? Читайте гороскоп на 17 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овнам варто бути більш уважними до близьких людей. Є ризик серйозних сварок. Однак, якщо ви зможете погасити негатив і емоції, то скандалу вдасться уникнути.

Телець

Тельцям краще присвятити день вирішенню дрібних побутових проблем. У вас накопичилося багато роботи, закрити яку треба негайно.

Близнюки

У вівторок на вас чекає творчий підйом. Ви з легкістю втілите в реальність усе задумане і навіть зможете створити шедевр.

Рак

Напружений день, оскільки доведеться витрачати час і сили на невирішені проблеми в стосунках із колегами або близькими людьми. Спробуйте проявити гнучкість.

Лев

Ви все приймаєте занадто близько до серця. Через це можете накрутити себе так, що зіпсуєте день не тільки собі, а й близьким людям.

Діва

Зірки радять звернути особливу увагу на поведінку деяких колег. Конкуренти явно задумали підставу. Будьте пильні.

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Терези

Цей день можна ділити на дві половини: невдалу першу і вдалу другу. Намагайтеся не звертати уваги на дрібні негаразди. Так ви збережете собі нерви.

Скорпіон

Є ймовірність виникнення конфліктів як на роботі, так і вдома. Щоб уникнути скандалів, зірки рекомендують не вступати в суперечки. Все одно правда на вашому боці.

Стрілець

Зірки радять зберігати свої фінанси. Можливі невеликі труднощі. Тож зайві гроші знадобляться.

Козеріг

На вас чекає серйозна розмова з начальством. Однак незалежно від її результату увечері ви одержите підтримку від коханої людини або близького друга.

Водолій

Прекрасний день. Вас усюди супроводжуватимуть везіння і позитивна атмосфера. Ви встигнете багато зробити, зокрема й підігнати хвости.

Риби

Невирішені проблеми або невиконані зобов’язання зажадають від вас максимальної активності і швидкості реакції. Не відкладайте справи на потім.

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