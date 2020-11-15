Як правильно почати і завершити прийдешній тиждень? На кого чекають кардинальні зміни? Читайте детальний астрологічний прогноз у гороскопі на тиждень з 16 по 22 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Гороскоп на тиждень — Овен

Цього тижня ви, нарешті, зможете здійснити багато своїх планів. Ба більше, відбудеться це як за помахом чарівної палички. Близькі забезпечуватимуть гарний настрій і веселе проведення часу. Тиждень починається багатонадійно, особливо в коханні.

Гороскоп на тиждень — Телець

На Тельців чекають щасливі події. Перш за все, ви будете з нетерпінням чекати вихідних. Ваш партнер готує щось грандіозне. Ви серед щасливчиків цього тижня. Багато речей самі потраплять вам до рук. Але! Не ухвалюйте далекоглядних рішень у цей час.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

На цьому тижні відбуватимуться досить дивні речі. Навіть якщо вони прямо на вас не впливають, ви повинні дозволити собі захопитися новим видом діяльності. Не ігноруйте позитивну енергію, а черпайте її від хобі. У коханні та на роботі все стає краще з кожним днем. Це головне, про що потрібно пам’ятати з понеділка.

Гороскоп на тиждень — Рак

На вас чекає тиждень, сповнений сюрпризів! Зірки повністю підтримують вас і просувають ваші проєкти. Близькі друзі принесуть у ваше життя ковток свіжого повітря. Ви знову почуваєтеся завзятою і зарядженою на позитив людиною. До кінця тижня все стане на свої місця, а ви — навчитеся відпочивати повноцінно!

Гороскоп на тиждень — Лев

Удача не звалиться вам на голову, але ваша енергія і хороший інстинкт будуть вести вас весь тиждень. У середу отримаєте знаковий сигнал, щоб ви наважилися знову ризикнути. Можна багато планувати. У вас також є багато нових ідей, які добре сприймаються іншими, особливо у вашій роботі.

Гороскоп на тиждень — Діва

На цьому тижні вас будуть балувати зірки. Вся космічна енергія хоче виконати ваші бажання. Важливо, щоб ви вірили в себе і знали, чого хочете. Особливо чекайте вихідних. У ці дні події набиратимуть немислимих обертів і ви повірите в чудеса. Або просто в талан.

Гороскоп на тиждень — Терези

Терези, можете пишатися собою. Ви будете блискуче вирішувати навіть найскладніші завдання, що підвищить вашу впевненість у собі. Просто необхідно переконатися, що ви справді продумали свої плани. Ви також передаєте оточенню позитивні емоції та завжди прислухаєтеся до турбот інших. Але будьте обережні в четвер і п’ятницю. Бережіть здоров’я.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Безумовно, це буде один із найпродуктивніших тижнів за рік. Світ буквально біля ваших ніг, будь-які двері відкриті для вас. Скористайтеся цим прекрасним зоряним шансом, вірте в свою удачу і використовуйте її по максимуму! Особисте життя стабільне. На нього не слід відволікатися. У вас прекрасний партнер.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Стрільці, цього тижня можуть статися маленькі і великі чудеса. Але щоб нічого не пропустити, постарайтеся починати ранок раніше. Також не відмовляйтеся від додаткового заробітку, розглядайте нові проєкти. До кінця тижня на вас чекає фінансовий прибуток!

Гороскоп на тиждень — Козеріг

Весь тиждень ви можете бути розслабленим. Спробуйте відкинутися на кріслі і помріяти. З фінансами справи знову йдуть добре. Але постарайтеся не робити зайвих покупок. Гроші люблять рахунок. І ви це добре знаєте. Тому всі придбання перенесіть на інший раз, а саме на наступний тиждень.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Ви сповнені сили, що робить вас переможцем автоматично. Ваша наполеглива праця, ваша кмітливість і радість від того, що ви зараз плануєте, дають змогу генерувати нові ідеї. Водолії отримують вигоду з нічого. Так тримати! У середині тижня може здатися, що все валиться. Однак це не так. У цей момент головне не здаватися.

Гороскоп на тиждень — Риби

У роботі, в коханні, у повсякденному житті, а також у фінансовій сфері все розвивається позитивно. Усе на підйомі. Хіба це не привід для свята? Наприкінці тижня варто повечеряти з родиною, зробити приємні сюрпризи, тим самим обмінятися позитивною енергією.

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