Починайте тиждень правильно! Для цього достатньо прочитати астрологічний прогноз від екстрасенсів СТБ. Докладний гороскоп на 16 листопада 2020 року — в матеріалі.

Овен

Будьте пильними. Останнім часом дуже багато неуважності. Слідкуйте за тим, що відбувається у вашому житті. Особливо в особистому.

Телець

Не сумуйте. Так, цей день емоційно складний. Але Тельці володіють неймовірною здатністю зібратися і втішити близького. Незабаром усе стабілізується і стане на свої місця.

Близнюки

Прислухайтеся до своєї інтуїції. У Близнюків дуже розвинене чуття, яке допомагає робити правильний вибір у спірних питаннях.

Рак

Ви забуваєте про свої обов’язки. Досить відкладати все на потім. В один момент нескінченна кількість справ звалиться вам на голову. Цей момент уже близько.

Лев

Левам явно не вистачає романтики. Зізнайтеся в цьому своєму партнерові, не бійтеся казати і обговорювати нагальні проблеми.

Діви

Відпочиньте від роботи. Вечір треба провести з коханою людиною, щоб наповнитися позитивною енергією на весь тиждень.

Терези

Не бійтеся брати на себе відповідальність. Ви занадто несміливі в ухваленні рішень, постійно радитесь і шукаєте підтримки. Але ніхто краще за вас не проживе цей період.

Скорпіон

Ранок почнеться з приємних звісток. Звідки стільки шанувальників? Невже ви почали впускати в життя нових людей? Неозброєним оком видно, що Скорпіони сяють.

Стрілець

Займіться собою. Подивіться в дзеркало і об’єктивно оцініть, що вас не влаштовує. Спортом можна займатися і в домашніх умовах, якщо страждаєте від кількох зайвих кілограмів.

Козеріг

Ви сумніваєтеся, чи правильно робите. Однак необхідно пам’ятати, що поки ви не почнете діяти, нічого не зміниться у вашому житті. Навіть якщо ви помилитеся, це дасть змогу йти далі, а не стояти на місці.

Водолій

Сім’я — це ваше джерело енергії. Але не забувайте не тільки отримувати, а й давати щось взамін. Проведіть вечір у колі близьких. Їм потрібна ваша увага.

Риби

Риби в передчутті чогось грандіозного. Радості немає меж. Чудовий стан, щоб почати нову справу і взятися за розробку плану. Не втрачайте такої можливості.

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