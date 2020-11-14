Правильний ранок і спокійний вечір — це запорука успішної неділі. Що чекає на представників кожного знака зодіаку — читайте в гороскопі на 15 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ!

Овен

Овнам час реалізувати свої мрії. Однак обдумуйте не глобальні плани, а дрібниці, які здатні вас ощасливити. Хотіли нову сумку? Замовте.

Телець

Не турбуйтеся про прийдешні справи. Зірки на вашому боці. Усе владнається, щойно ви навчитеся приймати обставини.

Близнюки

День присвятіть своїм думкам. Вам невідкладно треба навести порядок у голові. Такий безлад неприпустимий!

Рак

Удача на вашому боці. Але пам’ятайте, що головне ― вчасно зупинитися. Ваш азарт небезпечний, можете більше втратити, ніж знайти.

Лев

Постарайтеся менше розповідати про свої плани. Як правило, такі цілі не реалізовуються через заздрісні очі.

Діва

Ви стоїте перед складним вибором. Зірки рекомендують витратити час на зважування всіх переваг і недоліків. А завтра вранці братися за справи.

Терези

Терези занадто вразливі. Вам точно потрібна підтримка друга або рідної людини. Не соромтеся до них звернутися по допомогу.

Скорпіон

Вас огортає смуток. Але щоб цього уникнути, спробуйте подумати про своє майбутнє і зайнятися плануванням. Складіть чіткий порядок дій і беріться за виконання.

Стрілець

Бути радості у вашому домі. На ваших близьких чекають приємні звістки. Тому від вас потрібна міцна підтримка.

Козеріг

Звідки взялося стільки заздрості? Подумайте краще про себе і свої успіхи. Годі обговорювати життя інших, вони вам нічого поганого не зробили.

Водолій

Ви мотивовані і готові боротися. Незважаючи на вихідний, ви налаштовані максимально рішуче. Це приведе до успіху.

Риби

Ви натхненні і закохані. Це окрилює вас настільки, що вам хочеться творити. Направляйте ці сили в правильне русло.

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