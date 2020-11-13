«Сліпа»: анонс 35―37 серій 2 сезону

Сьогодні, 13 листопада, о 16:25 відбудеться показ 35―37 серій 2 сезону серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 35―37 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Після кількох жахливих випадків Женя розуміє, що має здатність проклинати. Сліпа провидиця баба Люба попереджає, що це може дуже погано скінчитися для неї та її доньки. Але жінці важко відмовитися від шкідливої ​​звички, тим більше, що вона починає розуміти: це допомагає їй здійснювати всі бажання. Однак відплата наздоганяє Женю. Чи встигне жінка врятувати свою єдину дочку, залежить тільки від неї самої.

Маленька дитина Зої стала поводитися дивно: то плаче безперервно, то сміється, то ніби грає з кимось невидимим. При цьому в квартирі то двері заклинить, то впаде фото зі стіни, то самі по собі ворушаться штори. Чи можна зупинити цей жах, і хто в цьому винен? Зоя їде по допомогу до бабусі Люби.

Соню не полишає відчуття, що чоловік її ось-ось кине. Сліпа провидиця підтверджує ці побоювання. Саме так і станеться, якщо вона піде на поводу у своєї жадібності. Незабаром Соня приймає в подарунок комплект шовкової постільної білизни, після чого чоловік і починає зраджувати її. Чому це сталось? Як тепер повернути своє кохання? Відповіді знає тільки Сліпа.

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Дивіться серіал «Сліпа» вже сьогодні о 16:25 на телеканалі СТБ!

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