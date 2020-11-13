Гороскоп на 14 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ
Як провести вихідний? Звідки черпати енергію? Про все розповіли астрологи і екстрасенси телеканалу СТБ. Читайте гороскоп на 14 листопада 2020 року!
Овен
Навчіться відпочивати. Ви постійно працюєте і за щось переживаєте. Коли ж ви будете жити для себе, а не для когось? Подумайте про це.
Телець
Подивіться на речі з іншого боку, обміркуйте позитивні фактори всієї ситуації, що склалася. Все не так страшно.
Близнюки
Вам хочеться розвиватися і пізнавати нове. Для цього є інтернет і спеціальні онлайн-курси. У карантин вихідного дня можна відмінно і з користю проводити час на дивані і зі знаннями.
Рак
Не біжіть поперед батька в пекло. Надмірний поспіх не призведе ні до чого хорошого, особливо у вашому випадку. Доведеться навчитися терплячості і скрупульозності.
Лев
Ваша енергія змітає все на своєму шляху. Часом ви навіть не знаєте, до чого докласти свої зусилля, щоб відчути власну значущість. Зірки рекомендують Левам спорт.
Діва
Дивувати — це ваше хобі. Ви стільки всього придумали самі собі, стільки запланували. Однак зірки просять вас бути розсудливими. Не всі готові відповідати вашим очікуванням.
Терези
Гарний настрій? У суботу це не про вас. Ви занадто закрилися в собі, меланхолія оселилася у вашому домі. Спробуйте медитацію або йогу, щоб з’єднатися зі своїми думками і тілом.
Скорпіон
Будьте трохи добрішими до інших. Багато що залежить від них. Не думайте, що ви всемогутня людина. Рано чи пізно вам доведеться звертатися до них по допомогу.
Стрілець
Відпочивайте і ні про що не думайте. Час вимкнути мобільний і ноутбук. Ви перевантажені турботами і дедлайнами. Приділіть час рідним.
Козеріг
На все свій час. Щось приходить у наше життя, а хтось із нього йде. Не впадайте у відчай, це невелика втрата. Незабаром ви в цьому переконаєтеся.
Водолій
Емоції через край. Ви занадто різко реагуєте на зауваження. Однак ваші близькі хочуть вам допомогти. Зірки рекомендують вам прислухатися до їхніх порад.
Риби
Ви усвідомили свої помилки і готові діяти. Це прекрасно! Спробуйте для початку налагодити все в особистому житті і утрясти там найважливіші питання. А потім ― до роботи.