Як провести вихідний? Звідки черпати енергію? Про все розповіли астрологи і екстрасенси телеканалу СТБ. Читайте гороскоп на 14 листопада 2020 року!

Овен

Навчіться відпочивати. Ви постійно працюєте і за щось переживаєте. Коли ж ви будете жити для себе, а не для когось? Подумайте про це.

Телець

Подивіться на речі з іншого боку, обміркуйте позитивні фактори всієї ситуації, що склалася. Все не так страшно.

Близнюки

Вам хочеться розвиватися і пізнавати нове. Для цього є інтернет і спеціальні онлайн-курси. У карантин вихідного дня можна відмінно і з користю проводити час на дивані і зі знаннями.

Рак

Не біжіть поперед батька в пекло. Надмірний поспіх не призведе ні до чого хорошого, особливо у вашому випадку. Доведеться навчитися терплячості і скрупульозності.

Лев

Ваша енергія змітає все на своєму шляху. Часом ви навіть не знаєте, до чого докласти свої зусилля, щоб відчути власну значущість. Зірки рекомендують Левам спорт.

Діва

Дивувати — це ваше хобі. Ви стільки всього придумали самі собі, стільки запланували. Однак зірки просять вас бути розсудливими. Не всі готові відповідати вашим очікуванням.

Терези

Гарний настрій? У суботу це не про вас. Ви занадто закрилися в собі, меланхолія оселилася у вашому домі. Спробуйте медитацію або йогу, щоб з’єднатися зі своїми думками і тілом.

Скорпіон

Будьте трохи добрішими до інших. Багато що залежить від них. Не думайте, що ви всемогутня людина. Рано чи пізно вам доведеться звертатися до них по допомогу.

Стрілець

Відпочивайте і ні про що не думайте. Час вимкнути мобільний і ноутбук. Ви перевантажені турботами і дедлайнами. Приділіть час рідним.

Козеріг

На все свій час. Щось приходить у наше життя, а хтось із нього йде. Не впадайте у відчай, це невелика втрата. Незабаром ви в цьому переконаєтеся.

Водолій

Емоції через край. Ви занадто різко реагуєте на зауваження. Однак ваші близькі хочуть вам допомогти. Зірки рекомендують вам прислухатися до їхніх порад.

Риби

Ви усвідомили свої помилки і готові діяти. Це прекрасно! Спробуйте для початку налагодити все в особистому житті і утрясти там найважливіші питання. А потім ― до роботи.

Читайте нас також у Viber і Telegram