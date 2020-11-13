Уже завтра, 14 листопада, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом 11 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Які складні випробування очікують на учасників цього тижня? Подробиці ― в матеріалі!

Кулінари-аматори втілять у життя мрію всіх шефів ― відкриють свій власний заклад. Учасники вирушать до будівельного магазину, продумають концепцію ресторану і побудують його власноруч. Оцінювати атмосферу, інтер’єр і вишуканість меню будуть судді в парі з запрошеними гостями: Ектор ― з Григорієм Решетником, Ольга ― з Катериною Пєсковою і Володимир ― зі своїм су-шефом Григорієм. Чий ресторан підкорить гостей, а хто заслужить чорний фартух?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

Video: 11 випуск «МастерШеф»-10: Чий ресторан підкорить гостей, а хто заслужить чорний фартух? Мастер шеф 10 сезон 11 випуск будуть відкривати власні заклади. Учасники будуть відкривати власні ресторани в Мастер шеф 10 сезон 11 випуск

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