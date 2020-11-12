Модна стрижка ‒ основа ідеального стилю кожного чоловіка. Сьогодні представники сильної половини людства вже давно приділяють багато часу створенню свого образу. Тож які стрижки модні в 2020 році? Про це читайте в нашому матеріалі.

Теніс

Така стрижка вважається класикою. Для неї характерні майже голі, але не виголені скроні, відсутність чубчика й акуратно підстрижена верхівка. Така стрижка підійде чоловікам, які хочуть підкреслити свій статус. Однак і молодим хлопцям вона пасуватиме.

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Бокс

Бокс ‒ одна з найпопулярніших чоловічих стрижок 2020 року. Така стрижка дозволяє омолодити образ чоловіка, тож її варто вибирати чоловікам старшого віку. До слова, молоді люди також дуже часто вибирають саме бокс, тому що така стрижка завжди додає вигляду доглянутості. Але вибираючи її, варто пам’ятати про те, що ця стрижка підкреслить зайву худорлявість і погано виглядає на повненьких чоловіках.

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Канадка

Це дуже стильна стрижка, яка характеризується поголеними скронями й довгими пасмами в зоні чола і маківки. Канадка ідеально підходить чоловікам з овальним або круглим обличчям. Володарям кучерявої шевелюри також варто звернути увагу на канадку. Чубчик у такій стрижці потрібно зачесати назад або набік і обов’язково зафіксувати гелем.

Андеркат

Ця стрижка підійде оригінальним і сміливим чоловікам. Андеркат ‒ це модель з дуже коротко підстриженим волоссям на потилиці і з пасмами контрастної довжини на маківці. І обов’язково ‒ виголений збоку проділ і скронева частина. Для тих чоловіків, які хочуть іще більше виділитися, перукарі іноді виголюють не тільки одну смужку, а й різні «малюнки».

У стилі Елвіса

Така стрижка ідеально підійде тим чоловікам, які можуть похвалитися густою шевелюрою. А також тим, хто може собі дозволити вранці виділити час для укладання. Варіантів тут може бути дуже багато, однак єдине правило ‒ високо поставлений ​​чубчик.

Гранж

Така стрижка підійде для сміливих молодих людей. Особливо якщо чоловік може похвалитися кучерявим волоссям. Відмінність стрижки ‒ виголені скроні й довгий чубчик. До речі, варіантів укладки може бути маса. Головне ‒ бажання і час для експериментів.

Прінстон

Ця зачіска користується величезною популярністю у голлівудських зірок. Вона не вимагає багато часу на укладку. У такій стрижці у верхній частині голови повинен бути хохолок невеликого розміру, який ідеально доповнює легка щетина.

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