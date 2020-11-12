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Католицьке Різдво 2020: традиції свята

12.11.2020

25 грудня відзначається Католицьке Різдво в Україні та світі. У нашій країні цей день буде вихідним. Редакція STB.UA вирішила розповісти про традиції та звичаї цього свята, адже вони відрізняються від православних. Читайте, як святкують Католицьке Різдво 2020 у всьому світі.

католическое рождество

Різдво у католиків відзначається більше, ніж Новий Рік, і вважається головним сімейним святом. Що примітно, святкують Різдво усі. Навіть ті, хто не вірить у Бога. За великим святковим столом збирається вся родина. Родичі відкладають будь-які, навіть найважливіші справи, щоб провести різдвяний вечір у колі найближчих і найрідниших людей. Господині намагаються балувати своїх гостей розмаїттям страв, обов’язковими серед яких вважаються індичка, гусак, кролик або оленина.

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На відміну від православних, католики не постять перед Різдвом. Весь грудень вони присвячують молитвам, служінням у храмі та спілкуванню з близькими. Це так званий Адвент, або очікування Різдва. Але багато хто все ж дотримується деяких обмежень у їжі. Наприклад, відмовляються від тваринних продуктів по п’ятницях.

католическое рождество

Найчастіше католики ретельно готуються до святкування Різдва. Вони прикрашають будинки мерехтливими гірляндами, ставлять ялинку і, звичайно ж, фігурку довгоочікуваного гостя — Санта-Клауса. У ніч з 24 на 25 грудня він приходить до кожної родини. Санта тихенько пробирається до будинку через димар і залишає подарунки всім слухняним діткам. За традицією, вранці малюки знаходять свої сюрпризи під ошатною ялинкою або у шкарпетках біля каміна.

католическое рождество

Головним символом Католицького Різдва є адвент-вінок з ялинових гілок. Ним католики прикрашають вхідні двері або обідній стіл. Неймовірно гарно виглядають свічки, які розміщують по колу вінка. Чотири свічки запалюють щонеділі перед Різдвом.

католическое рождество

Ще одним відомим елементом є календар. Суть його полягає в тому, що католики відраховують дні за допомогою цього атрибута. Існує величезна різноманітність таких календарів: з передбаченнями, з подарунками, з шоколадками. Таким чином католики відраховують кількість днів, яких все менше залишається до Різдва.

католическое рождество

Можливо, ви чули про «різдвяну зірку». Це рослина під назвою пуансетія, яка цвіте у формі зірки. Нею католики прикрашають  свої будинки.

католическое рождество

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