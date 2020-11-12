Кажуть, п’ятниця 13 — невдалий день. Однак зірки стверджують протилежне. Для багатьох знаків зодіаку це прекрасна можливість відволіктися від справ і добре відпочити. Читайте докладний гороскоп на 13 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Відмовтеся від азартних ігор.Ви можете програти або втратити багато. Щоб уникнути неприємностей — залишайтеся вдома в колі сім’ї і проведіть вечір за переглядом улюбленого кіно.

Телець

Вас будуть дивувати. Ваша стратегія спрацювала. Ви отримаєте всю вигоду, на яку розраховували.

Близнюки

Ввечері треба перебрати гардероб. Це допоможе розкласти думки по поличках. Ви заплуталися, і дати собі раду можете тільки ви.

Рак

Пам’ятайте, що друзям потрібно допомагати. Тому якщо близькі звернулися з проханням, не смійте відмовляти.

Лев

Леви живуть роботою. Ба більше, ви почали забувати, які на вигляд ваші близькі. Негайно зателефонуйте їм і поговоріть по щирості. Це поліпшить вашу енергетику.

Діва

Здається, що все налагодилося. Але будь-яка помилка партнера здатна вас вивести з себе. Спробуйте заздалегідь обговорити з коханою людиною все, що вас не влаштовує.

Терези

Накочує смуток і туга. Але зірки кажуть, що лише один дзвінок найкращій подрузі здатний усе виправити. Як же давно ви не теревенили!

Скорпіон

Багато негативу звалилося вам на голову. Але й ви варитеся в цій каші. Припиніть засуджувати і обговорювати. Зарядіться добротою.

Стрілець

Ви багато плануєте. Час уже взятися за реалізацію, інакше залишитеся на рівні теорії. Подумайте про практику.

Козеріг

Пильнуйте за своїми особистими речами. У громадських місцях не зводьте погляду зі свого телефону, гаманця і сумки.

Водолій

Ви можете сміливо розраховувати на свою другу половину. Навчіться тільки правильно просити про допомогу. Тоді вийдете на новий рівень взаєморозуміння.

Риби

Якщо вам хочеться веселощів, то спробуйте розважити себе комедією. Відмовтеся від відвідування гучних вечірок, компаній і ресторанів. Краще залишитися вдома, щоб уникнути неприємностей.

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