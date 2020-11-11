Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Кизил: рецепти на зиму від учасників «МастерШеф»

11.11.2020

Кизил має лікувальні властивості та насичений вітамінно-мінеральний комплекс. Він цінується нарівні з шипшиною і лимоном та стане чудовим помічником у холодну пору року. Що приготувати з кизилу? Рецепти на зиму найкращих заготовок з кизилу від учасників «МастерШеф» читайте в матеріалі.

Варення з кизилу

Варенье из кизила

Інгредієнти:

  • цукор – 1.5 кг
  • вода – 300 мл
  • кизил – 1 кг

Приготування:

  1. Промитий кизил бланшируємо в киплячій воді 1 хвилину.
  2. У киплячому цукровому сиропі варимо ще 7 хвилин.
  3. Чекаємо, поки охолоне до кімнатної температури, і кип’ятимо знову.
  4. Повторюємо процес ще раз.
  5. Розливаємо у банках і закручуємо.

Джем з кизилу

Джем из кизила

Інгредієнти:

  • кизил – 2 кг
  • вода – 1 склянка
  • цукор – за смаком

Приготування:

  1. Кизил покласти в каструлю і додати 1 склянку холодної води.
  2. Довести до кипіння і варити до розварювання ягід близько 10–15 хвилин.
  3. Протріть ягоди через сито.
  4. Ягідне пюре перекласти в каструлю і додати цукор за вагою пюре (1:1 або 1:1,5).
  5. Ретельно перемішуємо і варимо на слабкому вогні 1,5 години до готовності. Не забувайте постійно помішувати і знімати пінку.
  6. Готовий джем розлити у банки і закрити.

Кизил у власному соку

Кизил в собственном соку

Інгредієнти:

  • кизил – 1 кг
  • цукор – 0,8–1 кг
  • вода – 1/2–1 склянка

Приготування:

  1. Кизил вимити і покласти в каструлю.
  2. Всипати туди ж цукор і влити воду.
  3. На великому вогні доводимо до кипіння і зменшуємо вогонь.
  4. Варимо ще 5 хвилин і постійно знімаємо піну.
  5. Розлити у стерильні банки і закатати.

Маринований кизил

маринований кизил

Інгредієнти:

  • кизил – 1 кг
  • лавровий лист – по 1 шт. на кожну банку
  • гвоздика – 5–6 шт. на банку
  • вода – 1/2–1 склянка
  • цукор – 1 ст. л.
  • сіль – 1,5 ст. л.
  • оцет 9% – 80 мл

Приготування:

  1. Просушуємо промитий кизил і заливаємо банки на 3/4 окропом і накриваємо кришками.
  2. Проколюємо в декількох місцях кизил зубочисткою.
  3. Виливаємо з банок воду і закладаємо в них кизил.
  4. Додаємо туди ж гвоздику і лавровий лист.
  5. У каструлі з водою розчиняємо на повільному вогні цукор і сіль.
  6. Додаємо оцет і заливаємо готовим маринадом кизил.
  7. Переливаємо в банки і закатуємо.

Соус із кизилу

Соус из кизила

Інгредієнти:

  • кизил – 4 кг
  • цукор – 10 ст. л.
  • сіль – 2–3 ст. л.
  • вода

Приготування:

  1. Велику каструлю з водою поставте на вогонь.
  2. Опускаємо кизил в киплячу воду і проварюємо 10–15 хвилин.
  3. Зливаємо воду через друшляк.
  4. Ягоди з друшляка не ​​пересипаємо і там же розминаємо їх товкачем.
  5. Видаляємо з отриманого пюре кісточки.
  6. М’якоть відправляємо в окрему велику каструлю, ставимо на середній вогонь і помішуємо до кипіння.
  7. Додаємо цукор і сіль, поки соус не стане густим.
  8. Знімаємо з вогню, даємо охолонути і розливаємо у банки.

Смачного!

Читайте нас також у Viber і TelegramСТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати