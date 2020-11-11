Як провести правильно цей день і на що звернути свою увагу? Про все дізнайтеся в астрологічному прогнозі. Читайте гороскоп на 12 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Навчіться казати людям «ні». Ви занадто безвідмовні, чим успішно починають користуватися інші.

Телець

Ви володієте неймовірною енергетикою, яка притягує успіх. Сьогодні скористайтеся пропозицією, яка буде для вас квитком у нове життя.

Близнюки

Як день почнете, такі звістки на вас і чекають. Тому насичуйте себе виключно позитивними емоціями. Не поспішаючи снідайте, увімкніть улюблену музику.

Рак

На вас очікують фінансові втрати. Це будуть або великі покупки, або незаплановані витрати. Тому зберіться і постарайтеся оцінювати ситуацію холодним розумом.

Лев

Здається, ви почали багато думати про минуле. Відпустіть людей, які давно пішли з вашого життя. І тільки тоді впустіть нових особистостей в свій простір.

Діва

Постарайтеся впоратися зі своїми емоціями. Ви багато приймаєте на особистий рахунок, чого робити точно не варто. Побережіть нерви.

Терези

Будьте більш відповідальні. Здається, ви стали забувати про заходи безпеки. Масковий режим ніхто не скасовував.

Скорпіон

Краса врятує світ. Саме ваш зовнішній вигляд допоможе вам у складних ситуаціях. Більше усміхайтеся і будьте ще чарівніші.

Стрілець

Безсоння і нав’язливі думки не залишають вас. Щоб знову знайти спокій, беріться за медитацію або йогу. Це відновить баланс.

Козеріг

Незабаром вам доведеться зробити вибір, продовжувати жити в нелюбові і з осоружною справою, або ризикнути і перевернути все з ніг на голову. Обміркуйте це заздалегідь.

Водолій

Ви почали дуже багато лінуватися і відпочивати. Припиняйте себе жаліти і беріться за роботу. Інакше цей стан затягне вас надовго.

Риби

Зірки стверджують, що ви дуже сумуєте. Постарайтеся звернутися по допомогу до своєї другої половини. Саме ця людина врятує вас від туги.

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