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Чорна п’ятниця: цікаві факти про цей день

11.11.2020

«Чорна п’ятниця», або «Black Friday», — масштабна подія у США! У матеріалі ми зібрали найцікавіші факти про цей день, адже українці теж активно долучаються до світових традицій.

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«Чорну п’ятницю» шопоголіки починають відзначати ще в четвер увечері. Вважається, що саме з четверга на п’ятницю починається сезон різдвяних розпродажів. Усі товари продаються за неймовірними знижками, а тому покупці готуються до заповітного дня заздалегідь.

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Нерідко люди навіть ночують під дверима магазинів, аби першими вхопити бажаний товар!

Саме поняття «чорна п’ятниця» з’явився у 1996 році. Спочатку він позначав затори на дорогах після Дня подяки, а пізніше — розпродажі.

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Цікаві факти про «чорну п’ятницю»

  • Після «чорної п’ятниці» і вихідних настає ще одна подія — «кіберпонеділок». У цей день знижки пропонують більшість IT-компаній.
  • Багато американців, щоб не пропустити найбільший розпродаж, беруть відпустку на цей день.
  • Щороку в «чорну п’ятницю» близько 135 мільйонів людей вирушають на шопінг.
  • День розпродажів і знижок не завжди закінчується добре, наприклад, у 2008 році в торговому центрі «WalMart» навіженими покупцями був на смерть затоптаний один зі співробітників.

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  • У 2011 році в день «чорної п’ятниці» прибуток магазинів і торгових центрів становив понад 50 мільярдів доларів.
  • У «чорну п’ятницю» зафіксовано 41 випадок застосування перцевого спрею.
  • Половина учасників «Black Friday» зізнаються, що беруть участь у шопінгу тільки через інтерес до хаосу і безладу, а також щоб відчути смак конкуренції.

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Аби вдало закупитися в «чорну п’ятницю», потрібно стежити за новинами і пропозиціями магазинів. Вирушати на шопінг слід якомога раніше, щоб встигнути придбати необхідний товар. Не забувайте і про інтернет-магазини, в яких також можна придбати товари з великими знижками!

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