Не гайте часу даремно. Швидше ознайомтеся з астрологічним прогнозом, щоб правильно почати і завершити цей день. Читайте гороскоп на 11 листопада 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Важливо зберігати баланс між роботою і відпочинком. Однак у вас поки все зайнято роботою. Так ви втрачаєте життєво важливу енергію. Увечері вимкніть смартфон і відпочиньте.

Телець

Тельці стали занадто байдужі до того, що діється в їхньому особистому житті. Спробуйте поговорити з партнером, він явно переживає. Це дасть вам насититися новою енергією і повернутися в любовну історію.

Близнюки

Чекаєте приємних звісток? Зірки кажуть, що сьогоднішній день не принесе їх. Але й на негативний лад не варто налаштовуватися. День мине без пригод і новин. Тому плануйте свої справи спокійно.

Рак

Закохатися ще не достатньо, щоб будувати плани на життя. Постарайтеся зняти з себе рожеві окуляри і зрозуміти, а чи ту людину ви вибрали? Можливо, через кілька місяців вам здасться, що ви помилилися.

Лев

Робота не вовк. Однак у Левів справ неймовірно багато, і відкладати їх не варто. Займіться вирішенням давно відкладених завдань. Терміни підганяють.

Діва

Здається, що Діви стали впадати в депресію. Але це не вихід. Обміркуйте ситуацію, яка вас не влаштовує, і подивіться на свої дії. Можливо, ви теж не маєте рації, як і ваш партнер. Це потрібно обговорити у спокійній обстановці.

Терези

У вас прекрасний настрій, щоб творити. Звідки стільки творчості і натхнення? Зірки рекомендують не проґавити цей шанс і спрямувати енергію в потрібне русло.

Скорпіон

Ви явно повелися різко. Зірки настійно рекомендують попросити вибачення за скоєне і грубо сказане. Інакше ризикуєте втратити близького друга.

Стрілець

Прислухайтеся до свого самопочуття. Найкраще на кілька днів залишитися вдома. Організму потрібне перезавантаження і відновлення сил. Не виснажуйте себе.

Козеріг

Зверніть увагу на те, хто вас оточує. Серед численних знайомих є люди, які не бажають вам добра. Сьогодні у вас відкриється чуття, яке допоможе їх визначити.

Водолій

Ви наївні, а цим користуються інші. Не дозволяйте людям маніпулювати вами. Дайте зрозуміти, що ви маєте свою позицію і не збираєтесь відступати.

Риби

Вам дедалі складніше виконувати обіцянки. Але брехня близьким псує ваші взаємини. Знайте, що рано чи пізно все таємне стає явним.

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