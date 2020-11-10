Раніше ми вже розповіли, який манікюр буде в тренді восени 2020 року. Тепер зупинимося на найактуальнішому — французькому. Справа в тому, що цієї осені світ моди і краси вимагатиме від вас більше яскравих і незвичайних рішень, у тому числі і на руках. Тому звичний для всіх нас френч може стати справжнім мистецтвом. Дивіться найбільш трендові французькі манікюри на осінь 2020 року в матеріалі.

Класичний французький манікюр — це ніжні нюдові бази з білою облямівкою, яка слугує завершальною лінією нігтя. Часто їх роблять напівкруглими, гострими. Однак у 2020―2021 році індустрія нігтьового сервісу диктує інші правила.

Залишимо як базу нюдові та ніжні відтінки. Це незмінна класика у френчі. Але хто сказав, що обрамляти свої нігті ми повинні винятково білою лінією, яка часто нагадує справжнє весільне торжество? Тому спробуйте поекспериментувати і додати до нюдової бази більш яскраві лінії.

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Варто зазначити, що якщо ви наважилися на яскравий френч, то найкраще вибрати два кольори — базу на всю нігтьову пластину і трохи відтіночний для самої лінії. Не варто впадати в крайнощі і як базу брати яскраві тони, які доведеться розбавляти ще яскравішим лаком. Залиште це для дітей або сценічних образів. На щодень восени вибирайте нюд.

Що стосується форми нігтів, то тут залишайтеся вірними своїй звичній. Французький манікюр чудово пасує і до круглих, і до квадратних нігтів. Головне ― не вдавайтеся до нарощування або відрощування занадто великої довжини. Сучасна нігтьова індустрія здатна забезпечити вас навіть «руками-ножицями», але справжня краса тяжіє до натуральності.

Які ж кольори підібрати для трендового французького манікюру 2020?

Як базу використовуйте або прозорий лак, або з відтінками карамелі, персика, світлої троянди, айворі, кокосового молока, орхідеї, кави з молоком чи інші схожі пастельні кольори.

Для лінії беріть тон сміливіший і не обмежуйтеся білим. Спробуйте м’ятний, блакитний, рожевий, жовтий та інші неїдкі відтінки.

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